Lo llaman el ‘pequeño Dubái’ y es el paraíso hecho realidad en la Tierra: un hotel con 1200 habitaciones de 60 m2; parque acuático y acceso directo a la playa

El hotel Gołębiewski de Pobierowo, en la costa del Báltico, es el hotel del que todo el mundo habla y de hecho, ha empezado a recibir reservas antes de que su construcción esté completamente terminada. El complejo, con más de 1.200 habitaciones previstas, ya es conocido además como el hotel «pequeño Dubái», sobre todo por el tamaño del edificio.

La apertura se adelantó al 10 de junio de 2026, cuando en un principio estaba fijada para finales de mes y todo debido a la demanda. De hecho, ya en el primer día se registraron más de 2.100 solicitudes con momentos de mucha demanda, peticiones seguidas durante horas y todo esto con unas 500 habitaciones disponibles, que es lo que había abierto en esa fase inicial.

Lo llaman el ‘pequeño Dubái’ y es el paraíso hecho realidad en la Tierra

El Hotel Gołębiewski no está planteado como un establecimiento convencional, sino como un resort de gran tamaño pensado para concentrar a miles de visitantes en un mismo espacio. Cuando esté completamente operativo, el complejo superará las 1.200 habitaciones y suites, con capacidad para alojar a unas 3.000 personas al mismo tiempo. La superficie total, que pasa de los 180.000 metros cuadrados, da una idea bastante clara de la dimensión real del proyecto.

La ubicación es otro de los puntos que explican el interés que está generando, ya que cuenta con acceso directo a la playa. Ese detalle, junto al tamaño del complejo y al tipo de servicios que ofrece, lo sitúa en una categoría poco habitual dentro del turismo del Báltico. En una zona donde predominan construcciones más pequeñas y un entorno mucho más tranquilo, la aparición de un edificio de estas características supone un cambio evidente en el modelo turístico.

Habitaciones de gran tamaño y una oferta centrada en el ocio

El tamaño de las habitaciones es uno de los puntos que más se están comentando del hotel. Las estándar rondan los 60 metros cuadrados, una cifra que queda bastante por encima de lo habitual en hoteles vacacionales europeos. No es un detalle menor, porque cambia la sensación de espacio y el tipo de estancia que se plantea.

El complejo no se queda sólo en el alojamiento. La idea es que el visitante tenga todo a mano dentro del propio recinto, sin necesidad de salir. Entre las instalaciones previstas están el parque acuático Tropikana, piscinas interiores y exteriores, zonas de spa y bienestar, saunas, jacuzzis, cueva de sal, gimnasio, restaurantes y espacios de ocio infantil. El precio de partida se mueve en torno a los 330 euros por noche para dos personas, con variaciones según la temporada.

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Un proyecto marcado por años de retrasos

La construcción del hotel no ha sido un proceso rápido. Se ha ido alargando durante años por distintos motivos que han ido afectando al calendario. La pandemia de Covid-19, el encarecimiento de los materiales y los problemas en las cadenas de suministro han sido algunos de los factores más claros. Y en 2022 se añadió otro elemento importante, el fallecimiento de Tadeusz Gołębiewski, fundador de la cadena. Todo esto ha ido retrasando la apertura más de lo previsto y, al mismo tiempo, ha generado bastante expectativa. Cuando se activaron las reservas, esa espera acumulada se notó desde el primer momento.

Interés turístico y polémica entre los vecinos

El nivel de reservas no ha evitado que el proyecto genere críticas en la zona. Desde que comenzó la construcción, el tamaño del edificio y el impacto que tiene en el paisaje han sido motivo de debate entre vecinos de Pobierowo, una zona costera mucho más tranquila hasta ahora.

Hay posiciones bastante claras. Por un lado, se ve como una oportunidad para atraer turismo y mover la economía local. Por otro, hay quien considera que el cambio es demasiado grande y que rompe con el tipo de desarrollo que tenía la zona hasta ahora. Es una discusión que viene desde el inicio de las obras y que sigue presente ahora que el hotel ha empezado a funcionar.

Un modelo que combina atractivo turístico y controversia

En definitiva, el Hotel Gołębiewski representa un tipo de desarrollo turístico que no deja indiferente. Por un lado, las cifras de reservas y el interés internacional muestran que existe demanda para este tipo de complejos de gran tamaño, que tienen además una oferta amplia de servicios y sin necesidad de desplazamientos externos.

Pero no podemos dejar de lado el impacto en el entorno y las críticas locales evidencian que no todos los destinos están preparados para absorber proyectos de esta escala sin generar debate. Sin embargo, aún con parte de sus instalaciones pendientes, el hotel ya se ha consolidado como uno de los focos turísticos más destacados de la zona, con un recorrido que todavía está por definirse a medida que complete su desarrollo.