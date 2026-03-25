El ‘pique’ entre Pablo Motos y Javier Cámara en ‘El Hormiguero’: «Te puedo cruzar la cara»

Javier Cámara y Alexandra Jiménez han estado esta noche en El Hormiguero.. Los dos actores más queridos del panorama audiovisual español visitan el programa de Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos y abrir un poco las puertas a su lado más personal. En medio de la entrevista se ha visto un divertido pique entre el presentador y su invitado.

Ambos intérpretes han acudido al plató de Antena 3 para presentar 53 domingos, su nueva película dirigida por Cesc Gay, que se estrenará en Netflix el próximo 27 de marzo. La cinta narra, con un toque de comedia, una reunión familiar que se descontrola inesperadamente, y supone una colaboración muy esperada entre dos artistas que ya cuentan con carreras sólidas y premiadas en cine, televisión y teatro.

Durante la entrevista, Alexandra Jiménez ha confesado que es hipocondríaca y que además tiene sinestesia tacto-espejo, una condición neurológica rara donde una persona siente sensaciones táctiles físicas en su propio cuerpo al observar a otra persona ser tocada. Y, por otro lado, ha aceptado que tiene fobia a los payasos.

El ‘pique’ entre Motos y Cámara

Tras la confesión de Jiménez, Pablo Motos ha empezado a preguntar a Cámara: «¿Y tú también eres…?”. El actor ha interrumpido al presentador y dijo rápidamente que “no”, a lo que el comunicador de Atresmedia ha dicho: ¿Te puedes esperar a que te pregunte?. El invitado, confuso, ha querido justificarse al decir que “es que estoy descubriendo a mi compañera. Antes la quería, pero ahora más. Le quiero dar sustos de payasos ahora”.

Cámara ha querido que Motos siguiese con la pregunta, pero este le ha respondido tajante: «No, no me da la gana. ¿Por qué el entrevistador tiene que hacer siempre preguntas? Me he enfadado». Las hormigas le recordaron a Motos que una de las leyes del programa es que todos tienen que terminar sus frases, pero el presentador se ha negado.

“Cómo te picas. Te picas muchísimo», le ha reclamado Cámara a Motos, tras recordarle que ha ido 21 veces a El Hormiguero. “Has mejorado”, le ha respondido el presentador, además de añadir que “antes eras tonto. Bueno, la palabra no es tonto, es idiota, pero has ido siendo mejor. (….) En la redacción, a Javier Cámara se le llama el Will Smith español». Ante esto, Cámara le ha dicho a Motos (en referencia al escándalo en los Oscar cuando Will Smith pegó en directo a Chris Rock) que: «Entonces te puedo cruzar la cara en un momento dado».