Pedro Piqueras, emocionado en su despedida de T5: «Les deseo tiempos de menor crispación»

El jueves 21 de diciembre se despidió Pedro Piqueras de la televisión después de más de 34 años «incrustado en las pantallas» de todos los españoles. El periodista dijo adiós a su carrera como presentador, y por ende, a Informativos Telecinco y se mostró emocionado en su despedida. «Les deseo tiempos de menor crispación», aseguró en su última aparición ante la cámara. Esto ocurrió un mes después de que Mediaset informase de la marcha de Piqueras y del fichaje de su sustituto como presentador y director de Informativos Telecinco, Carlos Franganillo, uno de los rostros más emblemáticos de TVE hasta la fecha.

Así fue el adiós de Piqueras

El jueves 21 de diciembre, en su último programa como presentador, Piqueras quiso agradecer a los telespectadores su fidelidad y algo tan especial como «permitirme entrar en sus casas». Y aunque se preveía una despedida muy breve, no lo fue tanto. El periodista, acompañado por imágenes de su carrera y su vida, dijo ante la cámara: «Ha llegado el momento de la despedida, solo que esta vez no voy a decir hasta mañana, cierro 51 años de profesión entre el Diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión. Aparecí por primera vez con Pilar Miró en Televisión Española en 1988 y me quedé como incrustado en la pantalla, buenos años allí, buenos, también, en Atenta3, doce en total. Y los últimos 18 aquí en Tele5».

Piqueras continuó alegando que: «Estoy muy agradecido a todos los que me han enseñado este oficio y a ustedes por permitirme entrar en sus casas, pero es momento de irse, de dar las gracias a los directivos de esta cadena y a mis compañeros, con los que he intentado hacer informativos basados en el respeto a los hechos y a las opiniones de los protagonistas. Mi lugar lo va a ocupar un periodista con el que he tenido la suerte de compartir coberturas en elecciones, investiduras, volcanes, terremotos, él es Carlos Franganillo que viene de esa gran escuela que es la televisión pública. Se une a este equipo de Tele5 donde va a encontrar también grandes compañeros, técnicos, cámaras, productores, periodistas y presentadores».

Y para terminar, Pedro Piqueras dijo que: «Nada más, me voy con el mejor de los recuerdos, el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre».

Pedro Piqueras pone fin a su etapa al frente de Informativos Telecinco: «Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre» #GraciasPiqueras > https://t.co/BCt2bRIYLn pic.twitter.com/8sfTeDY4j3 — Informativos Telecinco (@informativost5) December 21, 2023

La entrevista previa a la despedida

Horas antes de sentarse por última vez ese icónico plató con el skyline de Singapur de fondo, el propio Piqueras concedió una entrevista para la web de informativos Telecinco en la que aseguró cosas tales como que: «La verdad es que me da mucha pena dejarlo, pero es una decisión que tomé hace tiempo, hace unos dos años. La he ido madurando, y después de la guerra de Ucrania y de todo el proceso de elecciones y de investidura de un presidente del Gobierno, consideré que ya era el momento».

Así se lo comunicó a Mediaset, tocada por su mayor crisis de audiencia: «Quedé con la empresa en que sería así. La verdad es que me han pedido que siguiera, me han dado todas las facilidades, pero creo que cuando uno ha tomado una decisión largamente meditada pues es así».

El presentador, a sus 68 años, necesitaba un respiro: «Me voy y les voy a echar mucho de menos, a todos. Mi vida ha sido la televisión. Llevo desde el año 88 incrustado en la pantalla y la verdad que me da un poco de miedo con lo que vaya a pasar el próximo lunes sin agenda».

Así quedarán los informativos de Telecinco

Tras la marcha de Piqueras, Informativos Telecinco sigue dando pasos en el diseño de la estructura que presentará en su nueva etapa, que dará comienzo a principios de 2024 liderada por Francisco Moreno, director del área de Informativos de Mediaset España, y Carlos Franganillo como director de Informativos Telecinco, y que contará con los siguientes presentadores: La edición de Informativos Telecinco 21:00h (lunes-viernes) será presentada por Carlos Franganillo.

Dos mujeres estarán al frente de Informativos Telecinco 15:00h (lunes- viernes): Ángeles Blanco con Isabel Jiménez. Además, Ángeles Blanco se pondrá al frente de Informativos Telecinco 21:00h cuando Carlos Franganillo esté fuera de plató.

David Cantero, José Ribagorda y Leticia Iglesias presentarán Informativos Telecinco Fin de Semana. Al frente de la edición matinal de Informativos Telecinco estarán Laila Jiménez y Arancha Morales.

Todas las ediciones de Informativos Telecinco en su nueva etapa se realizarán en un gran plató actualmente en construcción que incorporará los más novedosos avances en cuanto a tecnología, escenografía e iluminación, utilización de espacios polivalentes y apoyos narrativos.