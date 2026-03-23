Patricia Pardo frena a Alejandra Rubio tras vender su segundo embarazo: “Sabes cuál es mi opinión”

El pasado 20 de marzo en ¡De viernes! Alejandra Rubio, la misma que asegura que jamás habla de su vida privada, vendió su segundo embarazo con Carlo Costanzia. Esto ha supuesto que las críticas a la hija de Terelu Campos se hayan disparado y la joven ha respondido hoy a todos sus detractores desde los programas de Telecinco en los que es colaboradora, Vamos a ver y El tiempo justo. En el primero, la presentadora, Patricia Pardo, se ha enfrentado a su tertuliana.

Alejandra Rubio vende su embarazo

Alejandra Rubio lleva años repitiendo que no es un personaje del corazón y que su intención no es hacer dinero con las exclusivas. Algo que es fácil de desmontar después de ver las portadas que ha protagonizado a lo largo de los años junto a su madre, su difunta abuela María Teresa Campos y junto a Carlo Costanzia (padre de su hijo) para anunciar y hablar de su embarazo. Y una vez más se ha demostrado que la joven es incoherente; fue el 20 de marzo, cuando se sentó en ¡De viernes! para dar una entrevista pagada para anunciar que va a volver a ser madre junto al hijo de Mar Flores.

Alejandra Rubio responde a las críticas

Este lunes 23 de marzo, Rubio se ha sentado, primero, en uno de los programas para los que colabora en Telecinco, Vamos a ver. Allí, la joven se ha quejado del odio recibido en redes sociales durante el fin de semana.

«Me parece tremendo que por una buena noticia se tenga que sacar algo malo. «Ahora, la crítica es que no lo he contado antes porque estaba esperando una exclusiva, pero es que yo ya tenía esa exclusiva desde el minuto cero. Yo no lo cuento porque tenía una serie de problemas y por motivos médicos me dicen que no lo cuente todavía, pero habría cobrado exactamente igual en el día cero que ahora».

Patricia Pardo contra Alejandra Rubio

Pero en el programa de Mediaset, Alejandra se ha encontrado con varios detractores, para empezar su compañera Adriana Dorronsoro, quien le ha preguntado: «Ahora que te has sentado en ¡De Viernes! a dar esa exclusiva, ¿cómo vas a tratar a los compañeros en la calle?». Recordemos que la hjja de Terelu Campos, con la excusa de que no vende su vida privada, suele tratar bastante mal a los compañeros que intentan entrevistarla en su día a día.

En esta discusión también ha entrado la presentadora Patricia Pardo, quien le ha dicho a Alejandra Rubio: «A mí me han dado una caña este fin de semana con que te tenía que cantar las cuarenta porque no lo has contado en Vamos a ver. Tú sabes cuál es mi opinión y la opinión del programa desde el primer día». Dijiste un día: Yo sé que no tengo amigos en mi puesto de trabajo. Lo que sí te pido es que la próxima vez que hables de nosotros o de los compañeros del programa, pienses que hay gente en la que puedes confiar y que empatiza contigo y te respeta. Creo que es así y te lo hemos demostrado. Te invitamos a la reflexión».

También ha aparecido por el plató de Vamos a ver Juaquín Prat, presentador de El tiempo justo, programa en el que también colabora Alejandra Rubio, y ha dicho: «Alejandra también lo podría haber contado en El tiempo justo, pero, bueno, entiendo que lo cuente en De Viernes».