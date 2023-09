Los mejores estrenos que todavía le quedan al 2023

Podría parecer que después del fenómeno “Barbenheimer”, Indiana Jones y el Dial del destino o Misión Imposible: Sentencia mortal habían terminado con lo que el cine podía ofrecernos este año. Sin embargo, la temporada de grandes premios trae algunas de las historias favoritas de cara a los Oscar. Estos son los mejores estrenos que todavía le quedan al cine:

‘Killers of the Flower Moon’ (20 de octubre)

Fue ovacionada en Cannes y eso que las expectativas estaban altas. Martin Scorsese reúne a sus dos actores fetiche, Robert de Niro y Leonardo DiCaprio en un thriller que retrata los asesinatos de la nación de Osage. Un pueblo indio que tenía en propiedad unos terrenos que resultaron ser una mina de oro como yacimiento de petróleo. Basada en el libro de David Grann, Killers of the Flower Moon es una historia que en parte, marcó el inicio de lo que sería el FBI. Completan el reparto una sensacional Lily Gladston, Jesse Plemons y Brendan Fraser. Después de su paso por los cines, se mudará al catálogo de Apple TV +

‘The Killer’ (27 de octubre)

El regreso de David Fincher al cine criminal es uno de esos pequeños milagros que todavía le quedan al 2023 en forma de mejores estrenos. Michael Fassbender protagoniza la adaptación de la novela gráfica de Alexis Nolent en la que después de un fatídico error, un reputado asesino se enfrenta a sus propios jefes en una persecución internacional.

‘The Marvels’ (9 de noviembre)

Sí, a 2023 todavía le queda estrenar una película de La Casa de las Ideas. The Marvels es la secuela de Capitana Marvel, aunque en esta ocasión la actriz Brie Larson formará equipo con Iman Vellani y Teyona Parris (Kamala Khan y Monica Rambeau), quienes ya hicieron su aparición en las series de Ms. Marvel y Wandavisión, respectivamente.

‘Napoleón’ (24 de noviembre)

Ridley Scott y Joaquin Phoenix juntos de nuevo. Algo que no pasaba desde Gladiator y que tras la publicación de su tráiler, ha supuesto el hype de todos los fans del cineasta y del actor. Un proyecto en el que Scott confía tanto en Phoenix, que cambió el guion para que el intérprete se sintiese cómodo. También tendrá en la trama una gran importancia Vanessa Kirby, encarnando a Josefina.

‘Wonka’ (15 de diciembre)

Que Timothée Chalamet es el sucesor espiritual de Johnny Depp es algo que ya sabíamos, pero lo que no nos esperábamos es que al protagonista de Dune le sentase tan bien dar vida a una versión joven de Willy Wonka. Paul King (Paddington) dirige esta precuela que parte del personaje original de Charlie y la fábrica de chocolate, creado por Roald Dahl.

‘El peor equipo del mundo’ (27 de diciembre)

Pues no, El asesino no es la única película en la que veremos a Fassbender antes de que terminen los mejores estrenos de este 2023. En un papel completamente diferente, el cineasta Taika Waititi nos cuenta, con su particular sorna, el drama deportivo de la selección de fútbol de la Samoa Americana, uno de los peores equipos de fútbol.