Ring lanza en España Rostros reconocidos para avisarte de quién está en la puerta con más detalle

La firma acaba de activar en España Rostros reconocidos de Ring, una nueva función opcional con la que algunos de sus videotimbres y cámaras pueden identificar a personas habituales y mostrar alertas más precisas. En lugar del clásico aviso genérico de persona detectada, el usuario puede recibir un mensaje con nombre propio, algo especialmente útil cuando se trata de familiares, vecinos de confianza o visitas frecuentes.

La propuesta busca dar más contexto a las notificaciones del día a día. Si varias personas pasan con frecuencia por la puerta de casa, no es lo mismo leer “Hay una persona en la puerta principal” que saber directamente quién ha sido detectado. Además, Ring permite activar o desactivar los avisos para cada rostro reconocido, de modo que cada usuario puede ajustar mejor qué alertas quiere recibir y cuáles prefiere silenciar.

Según explica Ring en su soporte oficial, la función está disponible en dispositivos con resolución 2K y 4K, además de en determinados modelos HD 1080p. También conviene tener en cuenta que se trata de una característica en fase beta y que no está pensada para todos los productos del catálogo. La compañía añade que no es compatible con la encriptación de vídeo de extremo a extremo de Ring.

Qué aporta esta nueva función de Ring

La utilidad más evidente está en la personalización de las alertas. La cámara puede ir creando una biblioteca de personas habituales para que la experiencia sea más clara y más práctica. Eso puede ahorrar tiempo al revisar avisos, evitar comprobaciones innecesarias y facilitar la localización de momentos concretos dentro del historial de eventos, sobre todo en hogares donde hay bastante movimiento a lo largo del día.

Ring permite además crear una biblioteca personal de hasta 50 perfiles. A partir de ahí, el usuario puede poner nombre a cada rostro detectado, fusionar perfiles duplicados y borrar los que ya no le interesen. También es posible filtrar vídeos del historial por rostros reconocidos, lo que ayuda a encontrar antes una visita concreta sin tener que revisar manualmente todas las grabaciones.

Otro detalle importante es que la función viene desactivada por defecto. Es decir, no se activa sola ni empieza a identificar personas sin que el propietario de la cuenta lo decida. Si se instala un nuevo dispositivo compatible, habrá que habilitar esta opción expresamente desde la sección de funciones de IA de la app de Ring.

Qué debes saber sobre su funcionamiento

Aquí conviene no presentar la novedad como si funcionara igual en cualquier situación. Ring explica que el reconocimiento puede variar según varios factores, entre ellos la distancia respecto a la cámara, la altura de instalación, la iluminación, el uso de gafas de sol o mascarillas y también el movimiento de la persona al pasar frente al dispositivo.

La marca ofrece además algunas referencias sobre el alcance. En condiciones normales, las cámaras 2K y 4K suelen reconocer personas a una distancia de hasta 3 o 4 metros, mientras que en los modelos HD 1080p compatibles el margen es más corto, de alrededor de 2 metros. También recomienda instalar el videotimbre aproximadamente a 1,2 metros del suelo para obtener mejores resultados.

Esto significa que Rostros reconocidos de Ring está más orientado a accesos cercanos, como una puerta principal o la entrada de una vivienda, que a un reconocimiento fiable a distancia. Si la cámara no puede identificar correctamente a alguien por el ángulo, la luz o la separación respecto al objetivo, el sistema seguirá generando una alerta genérica de persona detectada.

Privacidad, control y consentimiento

Ring deja claro que solo el propietario de la cuenta puede configurar y gestionar los perfiles de rostros reconocidos. Los usuarios compartidos pueden ver los nombres en las alertas, pero no administrar esta biblioteca ni modificar su funcionamiento. Además, los perfiles pueden eliminarse en cualquier momento, y la propia plataforma borra automáticamente los perfiles sin nombre tras 30 días sin reconocimiento y los perfiles completos tras 180 días sin actividad.

Ring recomienda informar a las personas de que sus datos faciales están siendo procesados y advierte de que algunas leyes, incluidas las europeas, pueden exigir consentimiento explícito antes de activar esta funcionalidad. También recuerda que, si una persona retira ese consentimiento, su perfil debe eliminarse de inmediato.

Ring refuerza la idea de que sus cámaras no solo detecten movimiento o presencia, sino que ofrezcan una experiencia más contextual. La novedad puede resultar útil para quienes ya usan estos dispositivos a diario y quieren notificaciones más claras, aunque exige tener presentes tanto sus límites técnicos como sus implicaciones en materia de privacidad.