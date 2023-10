Las apps de Halloween para pasarlo de miedo

Halloween es una festividad que evoca imágenes de calabazas decoradas, niños disfrazados y casas que dan miedo. Las celebraciones tradicionales se han fusionado con la tecnología para ofrecer experiencias aún más emocionantes. Por eso, las aplicaciones dedicadas a Halloween han surgido como una herramienta esencial para dar rienda suelta a la diversión y el espíritu festivo. Desde aplicaciones que te ayudan a crear un sonidos de misterio hasta juegos espeluznantes y herramientas para crear atmósferas terroríficas en tu hogar, estas son las apps de Halloween que no pueden faltar en tu móvil.

Apps de Halloween que te encantarán

Caja de resonancia de Halloween

¿Planeas una fiesta de terror en casa? Esta aplicación es tu aliada perfecta. Con ella, podrás ambientar tu espacio con sonidos escalofriantes y enigmáticos. Aunque sólo está disponible para Android, su calidad y funcionalidad son muy a tener en cuenta, no puede faltar.

Creepypasta

Recordemos esas noches contando relatos espeluznantes alrededor de una fogata. Esta aplicación trae ese recuerdo a nuestra realidad digital de hoy, ofreciendo relatos que te harán mirar por encima del hombro o sobresaltarte ante cualquier ruido extraño. Es una aplicación muy bien diseñada, y que está disponible tanto para Android como para iOS.

ZombieBooth 2

¿Quieres convertirte en un zombie este Halloween? Esta aplicación te da esa posibilidad con efectos sorprendentes. Incluso, puedes gruñir como uno de ellos. Comparte tu transformación en redes sociales y sorprende a tus amigos, estamos en el momento del año perfecto para hacerlo. Disponible en Android e iOS.

GhostCam

¿Quieres añadir un toque paranormal a tus fotos? Con GhostCam, puedes insertar espíritus y figuras siniestras en tus imágenes. Encuentra un lugar oscuro, toma una foto y permite que la app haga magia. Ideal para hacer fotografías y enviarlas por WhatsApp a tus contactos. Disponible en iOS y Android.

Granny

Finalizamos con un juego aterrador. Si no hay nada más entrañable que tu abuela, imagínate que está fuera de control y te mantiene encerrado en su lúgubre casa. No te permite salir, y cada vez que lo intentas y haces algún ruido, acude rápidamente. Su aspecto no es muy amigable. Un juego para pasarlo en grande en estas fechas de Halloween. Disponible en Android.

Halloween, una festividad que combina lo místico con lo festivo, se celebra cada 31 de octubre y es esperado con entusiasmo en muchas partes del mundo. Originario de antiguas tradiciones celtas, este día se ha transformado en una amalgama de disfraces, historias de terror y por qué no, diversión. Más allá de los sustos y las golosinas, Halloween es una oportunidad para liberar la imaginación, y de conectarse con estas apps con el lado oscuro ¡Feliz Halloween!