Confirmado: el barco volador eléctrico de REGENT vuela por primera vez con dos capitanes a bordo y recorre 596 metros a 10 metros sobre el agua

Dos capitanes aceleraron sobre las aguas de la bahía de Narragansett, en Rhode Island (Estados Unidos), hasta que el casco de su embarcación se separó del agua, se apoyó en unas aletas sumergidas y, segundos después, despegó. El Viceroy, el prototipo de barco volador eléctrico de la empresa estadounidense REGENT Craft, recorrió 596 metros a unos 10 metros sobre la superficie durante 30 segundos.

La compañía anunció el 2 de septiembre de 2026 que se trata del primer vuelo tripulado de este vehículo y que el Viceroy es, según su nota de prensa, «la mayor nave de efecto suelo totalmente eléctrica que ha volado con personas a bordo».

La reacción de los capitanes quedó grabada en el vídeo del vuelo que publicó la empresa. Según REGENT, los dos capitanes a bordo lo resumieron con un «Precioso» y un «¡Toma ya!».

Un barco que vuela a menos de una envergadura del agua

REGENT llama Seaglider a este tipo de nave. La nota de prensa la define como una embarcación con hidroalas, unas aletas bajo el casco que lo levantan del agua, que vuela en efecto suelo y que opera solo sobre el mar.

El efecto suelo es el colchón de aire que se forma entre un ala y la superficie cuando vuela muy cerca de ella, lo que le da más sustentación con menos energía. La empresa explica que el Viceroy funciona en tres modos: flota sobre el casco a baja velocidad, pasa a las hidroalas al salir del muelle y después vuela «a menos de una envergadura de la superficie del agua».

Según REGENT, estas naves «combinan la velocidad de un avión con la comodidad de un barco». La nota añade que «un sistema de control digital con triple redundancia gestiona la estabilidad de forma autónoma, de modo que, incluso en vuelo, el capitán conduce el Seaglider como un barco: izquierda, derecha, rápido y despacio».

La idea recuerda a los ekranoplanos soviéticos de la Guerra Fría, pero REGENT insiste en que las hidroalas marcan la diferencia, porque permiten maniobrar en los puertos y aguantar mejor el oleaje cerca de la costa.

Lo que dicen sus fundadores

El vuelo lo celebró Billy Thalheimer, cofundador y consejero delegado de REGENT. «Este es el momento que llevábamos imaginando y persiguiendo sin descanso durante los últimos cinco años y medio: REGENT ha demostrado con éxito un vuelo en efecto suelo seguro y eficiente», afirmó en la nota de la compañía.

Thalheimer añadió que «el vuelo del Viceroy Seaglider marca el inicio de una nueva era en la movilidad» y que abre «oportunidades en el transporte de pasajeros, las misiones de defensa y el transporte de carga». «Ahora avanzamos rápido hacia la producción para entregar Seagliders en costas de todo el mundo», dijo.

Mike Klinker, cofundador y director de tecnología, puso el foco en la fábrica. «Completar esta prueba de vuelo valida años de riguroso trabajo de ingeniería y operaciones y nos da la confianza para pasar a la producción a pleno ritmo», explicó. «Hoy hemos demostrado que pilotar un Seaglider es tan suave y seguro como lo diseñamos», añadió.

La empresa precisa que el equipo pasó el verano aumentando la velocidad del Viceroy sobre las hidroalas para preparar el despegue, y que este vuelo abre «la etapa final de las pruebas en el mar» del programa.

Doce pasajeros a 290 km/h

El modelo comercial, según la nota, podrá volar a hasta 180 millas por hora, unos 290 km/h, durante unos 290 kilómetros, con 12 pasajeros y dos tripulantes. La ficha técnica del Viceroy indica 16,8 metros de largo, 19,8 metros de envergadura, un peso máximo al despegue de 15.000 libras (unos 6.800 kilos) y 12 motores eléctricos redundantes.

La misma ficha asegura que los motores eléctricos hacen la nave 30 decibelios más silenciosa que un avión o un helicóptero con una carga útil comparable, y que en versión de carga puede llevar unos 1.590 kilos.

En Estados Unidos el regulador de estas naves es la Guardia Costera, que las trata como embarcaciones, y las pilotan capitanes con certificación marítima, según la empresa. Su primer cliente nacional será The Twenty Five, un operador de viajes costeros de lujo que ha encargado hasta 60 unidades para rutas en el noreste y el sureste del país.

«Esta alianza marca un hito importante a medida que llevamos las operaciones de Seaglider a algunas de las rutas costeras más codiciadas del país», dijo Adam Triolo, vicepresidente de desarrollo de negocio comercial de REGENT, en el anuncio de junio.

Una fábrica para 75 naves al año

Menos de un mes después del primer vuelo, el 30 de septiembre, REGENT inauguró su fábrica en el parque empresarial de Quonset, unas instalaciones de 255.000 pies cuadrados (unos 23.700 metros cuadrados). Según la empresa, allí producirá hasta 75 Viceroy y 300 drones Squire al año, y las primeras entregas a clientes llegarán «a finales de 2027» como pronto.

Ante más de 600 invitados, el Viceroy hizo su quinto vuelo. «Hemos demostrado la tecnología y la demanda; ahora toca fabricar», dijo Thalheimer. «Con 340 millones de dólares recaudados hasta la fecha y 1 Seaglider Way oficialmente abierto, pasamos del prototipo a la producción y ponemos los Seagliders en manos de los clientes», añadió.

La cadena NBC 10 contó que el primer intento de esa demostración se abortó. Larry Wirsing, vicepresidente de programas de REGENT, explicó a esa televisión que un viento de cola de 2 a 4 nudos volvía inestable al Viceroy y que el equipo prefirió ser prudente. Unos 15 minutos después, la nave despegó.

El negocio militar también pesa. En abril, la empresa anunció el vuelo de Squire, un dron sin tripulación de hasta 70 nudos (unos 130 km/h) pensado para defensa. «Los clientes de defensa necesitan plataformas que puedan operar en amplias zonas marítimas con velocidad, autonomía y flexibilidad de misión, sin depender de infraestructuras tradicionales y a menudo vulnerables», dijo entonces Tom Huntley, director general de REGENT Defense. La empresa suma contratos con el Cuerpo de Marines de Estados Unidos por 20 millones de dólares, según su nota del 30 de septiembre (la del 2 de septiembre hablaba de 15 millones). Squire sigue la línea de otros proyectos navales no tripulados, como el barco dron danés que grabó de cerca a una corbeta rusa.

Lo que este vuelo todavía no demuestra

El vuelo duró 30 segundos y cubrió menos de 600 metros en aguas protegidas de una bahía. Las cifras de velocidad, autonomía y ruido del modelo comercial son objetivos de diseño de la propia empresa, y ninguna prueba independiente las ha medido todavía.

Según NBC 10, REGENT prevé hasta 24 meses más de pruebas y ajustes antes de entrar en servicio comercial, y el intento abortado del 30 de septiembre por un viento de cola ligero sugiere que la estabilidad todavía se está afinando. Tampoco hay datos públicos sobre cómo se comporta con oleaje fuerte, con la cabina llena o en trayectos largos.

La propuesta comparte espacio con otros intentos de electrificar el transporte costero, como el hidroavión eléctrico Elfly en Noruega, y su éxito dependerá de que la Guardia Costera y los clientes den por buenos los resultados de esta última fase de pruebas.

El anuncio del primer vuelo tripulado se ha publicado en la sala de prensa de REGENT el 2 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: REGENT Craft.