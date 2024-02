Sebastián Yatra no esconde nada y cuenta como fue su experiencia con la ayahuasca

Una nueva polémica ha salpicado a Sebastián Yatra. El intérprete de ‘Vagabundo’ ha participado en el podcast que presenta Vicky Martín Berrocal y se ha sincerado sobre su experiencia con la ayahuasca. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto muy importante que nos ayudará a entender esta historia. Todo el mundo está hablando del cantante por cada lado unas declaraciones muy controvertidas sobre la fidelidad. Tal y como le ha explicado a la exmujer de Manuel Díaz, se siente incapaz de mantener ciertos compromisos a largo plazo. Sus detractores han aprovechado estas palabras para señalarle y le han situado en una posición muy incómoda.

«Si tuviera una relación por mucho más tiempo, me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más», comentó Sebastián Yatra tras explicar que lo máximo que había durado en pareja era un año. El escritor Juan del Val, marido de Nuria Roca, ha roto una lanza a favor de Sebastián, reiterando que lo único que ha hecho ha sido ser sincero. «Lo que está diciendo Yatra me parece una reflexión de lo más natural. Sería muy raro que no la hubiéramos hecho en algún momento», ha comentado al respecto.

Sebastián también se pronunció sobre el consumo de la ayahuasca. Todo esto se lo ha contado a Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con’. El artista no imaginaba que sus palabras fueran a tener tanta repercusión, pero lo cierto es que el público no deja de hablar sobre el tema desde que se emitió el programa. Yatra ha explicado que estaba atravesando una temporada «difícil emocionalmente» y pensó que la única opción que tenía era viajar a la India para hacer un retiro de 10 días. Lo que vivió allí fue inolvidable y ha marcado su futuro, por eso quiere compartirlo con el público.

La experiencia de Sebastián Yatra en la India

Durante diez días, Sebastián Yatra se olvidó de la fama y del ruido mediático. En aquel momento solo le preocupaba su estabilidad emocional y pensó que lo mejor para él era hacer un alto en el camino. «No puedes hablar, no miras a nadie a los ojos, te quitan el pasaporte, el móvil… Eres tú solo meditando durante once horas al día. Para mí fue bastante extremo», le explica a Vicky Martín Berrocal cuando le habla de su retiro. El problema es que tuvo que seguir unas normas muy estrictas, así que al cuarto día tomó cartas en el asunto y puso fin a esta experiencia que le ha marcado tanto.

El autor de ‘Tacones Rojos’ ha hecho balance de su retiro y lo define como «muy bonito», a pesar de que no se vio capacitado para terminar el camino. Por eso, cuando sintió que había ganado mucha fuerza mental, regresó a la India y se reencontró con todo lo que había dejado atrás. A Sebastián le costó mucho comprender que necesitaba apartarse de la sociedad. «Me fui a encerrarme diez días y no entendía que hacía allí, por qué no estaba disfrutando lo bonito que me estaba pasando».

Sebastián Yatra nunca ha consumido drogas

Vicky Martín Berrocal le ha hecho una entrevista muy profunda a Sebastián Yatra, quien ha puesto las cartas encima de la mesa y ha hecho todo lo posible para que el público conozca su faceta más desenfadada. Ha sido muy sincero y ha reconocido que su profesión es muy exigente, por eso hay pasos que nunca se ha atrevido a hablar. Promete que nunca ha consumido drogas, pero si ha probado la ayahuasca. Sin ningún tapujo, el exnovio de Aitana ha contado cómo se sintió. «No se lo conté a mi madre ni a nadie. Todo el mundo me dice que qué fuerte, no he probado la marihuana pero sí la ayahuasca», empieza diciendo.

Más adelante ha profundizado en los efectos asegurando que «te tira para abajo y después te eleva» porque «es como entrar mucho en tu subconsciente». La diseñadora se ha quedado realmente sorprendida con la sinceridad de su invitado. Vicky le preguntó si la ayahuasca provocaba vómitos y Sebastián aseguró que no sabía que responder porque su consumo fue muy breve. «Gracias a Dios no fue tan largo», declaró.

La filosofía de vida de Sebastián

Desde que es un artista internacional, Sebastián Yatra ha tenido que enfrentarse a muchos conflictos mediáticos y siempre los afronta con una sonrisa. En las últimas horas ha desvelado que ve la vida «como si fuera un videojuego», por eso no pierde el tiempo en justificarse y tampoco le interesa llevarse las cosas al terreno personal. Ha tenido dos relaciones sentimentales muy controvertidas. Primero estuvo con Tini y luego con Aitana. Ambas mujeres cuentan con el cariño del público, de ahí que Yatra haya recibido tantos ataques, sobre todo después de las confesiones que ha hecho en ‘A solas con’.