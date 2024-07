Preocupación por Anabel Pantoja en pleno embarazo: «Gracias por cuidarme»

Anabel Pantoja está atravesando momentos muy complicados durante su embarazo, lo que ha generado gran preocupación entre sus seguidores. La joven ha utilizado sus redes sociales para compartir cada detalle de su estado, pero últimamente la mayoría de sus publicaciones reflejan la parte más dura de esta etapa. En un primer momento manifestó su desagrado al descubrir las críticas que estaba recibiendo por parte de sus detractores. La periodista Laura Fa llegó a decir que no estaba preparada para ser madre, algo que la sevillana no se tomó bien. Sin embargo, este percance era solo el principio de un largo conflicto.

Desde que anunció su embarazo, Anabel Pantoja ha experimentado una serie de complicaciones que han afectado significativamente su bienestar físico y emocional. Las noches se han convertido en un verdadero calvario para ella. A pesar de su agotamiento, no logra conciliar el sueño y cuando finalmente cae rendida, su vejiga la despierta continuamente, impidiéndole descansar más de un par de horas seguidas. Esta falta de descanso ha llevado a Anabel a un estado de desesperación, como ella misma ha mostrado en varias ocasiones a través de sus redes. Es una de las grandes influencers del momento y quiere que todo el mundo sepa la cara B de los embarazos. Su actitud es similar a la estrategia que llevó a cabo Cristina Pedroche, quien también es mamá primeriza.

En su última publicación en Instagram, Anabel mostró su rostro agotado y lleno de lágrimas, acompañado del texto «Mañanas y noches complicadas». Esta imagen, capturada desde el sofá de su casa, reflejaba claramente el sufrimiento que está experimentando. Aunque no quiso entrar en detalles sobre los motivos de su angustia, dejó claro que la idea de convertirse en madre es lo que le da fuerzas para seguir adelante, a pesar de los estragos del embarazo.

Anabel Pantoja no pierde la esperanza

Anabel Pantoja encuentra consuelo y motivación en su futuro bebé. Actualmente en la semana 20 de su embarazo, Anabel utiliza una aplicación para monitorizar el crecimiento de su hijo, lo que le proporciona una fuente constante de esperanza y alegría. «Ver esto es lo que me hace levantarme y seguir. Gracias bebé por cuidarme, no dejarme sola y levantarme cuando me caigo. TE ADORO», escribió en una emotiva dedicatoria a su hijo, destacando cómo se ha convertido en su principal fuente de energía.

Desde el momento en que hizo pública su noticia, Anabel Pantoja ha sido objeto de intensas críticas. Aunque muchos seguidores le han mostrado su apoyo y cariño, otros han cuestionado su capacidad para ser madre y la estabilidad de su relación. En ‘Espejo Público’, espacio presentado por Susanna Griso, se lanzaron comentarios despectivos como «¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre?» o «¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo?», lo que llevó a la sobrina de Isabel Pantoja a estallar en Instagram.

La ex colaboradora de ‘Sálvame’ no se ha quedado callada ante determinados ataques. En un mensaje contundente, defendió su derecho a ser madre y criticó la falta de respeto y los límites cruzados por algunos comentaristas. «Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina», escribió.

Anabel Pantoja sigue trabajando

A pesar de los desafíos, Anabel continúa mostrándose fuerte y decidida a seguir adelante, apoyada por el amor de su futuro bebé y la esperanza de una nueva vida. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos y preocupados, esperando que pueda encontrar un poco de paz y descanso en medio de este tumultuoso y emocionante viaje.

La prima de Kiko Rivera no está dispuesta a hacer ningún parón, al menos de momento. Tiene varias campañas abiertas en las redes sociales y también es colaboradora de Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. La joven asegura que fue ella misma la que le propuso a la veterana presentadora trabajar juntas.

No podemos olvidar que Anabel Pantoja anunció su embarazo en una conocida revista, gesto que despertó la curiosidad de una parte del público. No fueron pocos los que pensaron que Ana Rosa estaba molesta con ella, pues podría haber compartido la noticia en ‘TardeAR’ para dar prestigio al programa. No obstante, entre la tertuliana y la periodista no hay ningún problema, tanto es así que Anabel ha hablado en el plató y ha dado declaraciones exclusivas para que sus compañeros puedan beneficiarse de su última hora.