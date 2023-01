Juan del Val, es uno de los escritores y contertulios o colaboradores televisivos más populares. Casado con Nuria Roca, es su mujer la que se muestra siempre más activa en redes sociales, pero su marido ha sorprendido a todos con una imagen desde su cuenta de Instagram que nadie esperaba: la foto nunca vista de Juan del Val que ha revolucionado las redes.

La foto nunca vista de Juan del Val

Juan del Val suele definirse a sí mismo «anti instagram», pero lo cierto es que últimamente suele publicar con mayor frecuencia fotos y vídeos en las que le vemos posando, bailando o también, muchas fotos que comparte con su familia. De este modo, sus casi 300.000 seguidores, han sido testigos de la foto que nadie esperaba, la de sus tres hijos Juan (20), Pau (16) y Olivia del Val Roca (11).

En la imagen, podemos ver a los tres hijos de Juan del Val y Núria Roca en una de las playas de California, donde la familia se ha trasladado para pasar la Navidad si bien el hijo mediano, Pau, estudia bachillerato en Estados Unidos.

«Cuando las cosas te salen bien», es el mensaje que Juan Del Val ha escrito junto a la foto en la que sus vástagos aparecen subidos en una de las casetas que se encuentran en las playas de California para los socorristas.

Su hijo estudia en San Francisco

Hasta hace poco no se sabía cuál era el destino del hijo mediano de la pareja para sus estudios de Bachillerato. El mayor ya lo había hecho previamente en Dakota del Sur, pero Del Val y Roca no habían querido desvelar a dónde enviaban ahora a su hijo mediano. Sin embargo, el pasado mes de agosto, cuando Pau ya se encontraba en Estados Unidos, supimos gracias a otra foto publicada por su padre, que la ciudad elegida para formarse no era otra que San Francisco.

Fue en concreto, en el día del 16 cumpleaños de su hijo, cuando Juan del Val publicó la foto en la que aparecía junto a Pau en varias instantáneas de cuando era pequeño y con un mensaje que decía: «Es tu primer cumpleaños separados y te echo de menos, ya sabes que una de las cosas que más me gustan del mundo es estar contigo. Felices 16, Pau».

Además llamaba a su hijo ‘San Francisco’s King’ (‘El Rey de San Francisco’), de modo que pudimos saber entonces que el joven había viajado hasta esta ciudad de California para cursar sus dos años de bachillerato.