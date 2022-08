Ana María Aldón ha estado en boca de muchos estos últimos meses y ha protagonizado más de un titular en los medios. Los supuestos rumores de crisis con su actual marido José Ortega Cano y su separación física ha llamado la atención de muchos. Parece que su vida amorosa está siendo noticia y por ello, saltan nuevas preguntas sobre Ana María Aldón y sus novios en el pasado.

Los novios de Ana María Aldón antes de Ortega Cano

Ana María Aldón es la más pequeña de sus hermanos y los que la han visto crecer confesaban que era una mujer trabajadora, muy estudiosa y humilde. Durante su vida laboral, ha trabajado en oficios muy dispares, en su currículum podemos encontrar trabajos en la recogida de fruta o incluso en una inmobiliaria.

Fue madre muy joven, con escasos 19 años y en el terreno amoroso, no siempre ha tenido el camino fácil. Su hija se mantiene alejada de la fama y poco se sabe de su vida, no obstante, siempre se ha mostrado muy unida a su madre, que ahora, ya es abuela.

Ana María Aldón ha tenido varios novios o romances antes de conocer a José Ortega Cano. Su primera relación fue con Martín, que se convirtió en su primer amor, esta no fue una relación fácil y le trajo mucho tormento. Llego a sufrir mucho y el joven, que una vez tuvo su corazón, acabaría pasando por prisión. Sin duda, sus inicios en el amor no fueron nada sencillo, pero esto no la frenó para seguir cultivando nuevas relaciones.

Más adelante conoció al que se convertiría en su primer marido, ‘El Negri’, con él construyó un proyecto de vida y también, un negocio. Montaron una frutería y ella misma atendía a los clientes. Finalmente, terminaron separándose y él, nunca ha querido hacer declaraciones sobre la relación.

También tuvo un romance con el banderillero Juan Antonio Montiel, pero fueron muy privados con la relación que iniciaban. Finalmente, en 2012, parecía que Ana María Aldón empezaba una nueva vida cuando saltó la noticia de su relación con José Ortega Cano. Con la fama que rodeaba a Ortega Cano, los medios no tardaron en empezar a hablar de Ana María Aldón y se acabaría convirtiendo en todo un personaje público en cuestión de meses.

Tres meses más tarde de haberse conocido con José Ortega Cano, ella se quedaba embarazada. Parece que la relación iba por buen camino y que Ana María Aldón había encontrado el amor y si bien es cierto que ella asegura que las cosas siguen bien, existen muchos rumores que hablan de una crisis matrimonial con José Ortega Cano.

Esta pareja se casó en 2018 tras 6 años de amor y con un hijo en común, contrajeron matrimonio en una boda civil y ese mismo verano, José Ortega Cano daba un adiós definitivo a los ruedos después de 40 años de carrera. Sin duda, los inicios de esta relación no fueron sencillos para Ana María Aldón, cuando se conoció su romance la presión de la prensa no paró de aumentar, aún con ello, la pareja se mantuvo unida. Ahora se huele una nueva crisis matrimonial después de 10 años de amor e incluso se ha hablado de un posible divorcio en los platós.