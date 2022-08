Ana María Aldón está afrontando uno de los momentos más duros de su vida. La esposa de Ortega Cano ha optado por alejarse del foco mediático temporalmente a raíz de la crisis que estaría atravesando en su matrimonio con el torero. Una mala situación por la que ha estado realizando viajes esporádicos a su tierra natal, Cádiz, para reunirse con sus familiares, quienes la están arropando para superar este bache de la mejor manera posible y cuanto antes.

Ha sido durante esta misma tarde en Sálvame cuando Omar Suárez ha irrumpido en vivo y en directo y de manera telefónica para contar a sus compañeros que acababa de ver a la diseñadora en un centro comercial de Jerez de la Frontera, concretamente visitando algunas tiendas junto al pequeño José María e intentando pasar completamente desapercibida para los medios. Algo que le ha resultado bastante difícil, siendo el periodista del programa de las tardes de Telecinco el primero en ver a la que fuera colaboradora de Viva la vida para posteriormente expresar las sensaciones que ha sentido ante este reencuentro: “Me ha impactado. Yo conozco a Ana María y sé de lo que hablo. Me ha impactado su estado. La he visto muy floja. Le costaba centrarse incluso. Camina muy lento. Se lo he dicho y me ha dicho que acude a los especialistas que tiene que acudir y que tiene sus cosas…”, añadía el comunicador, provocando la inmediata preocupación de todos sus compañeros de profesión presentes en el plató.

De esta manera, la exconcursante de Supervivientes ha demostrado, por sus gestos, que la situación familiar que está viviendo estaría agotándola a nivel anímico. Y no es para menos, ya que, por el momento, permanece prácticamente alejada de su marido y probablemente inmersa en un mar de dudas sobre si dejar o no su relación de forma definitiva. Pero sea como fuere, lo cierto es que Ana María prefiere mantenerse en silencio y ser prudente, haciendo así caso a los profesionales que están ayudándola en su día a día y siguiendo estrictamente sus recomendaciones.

Por si fuera poco, José Antonio Avilés se estrenaba como colaborador de Sálvame dando una información sobre la que fuera su compañera de programa. Y es que, según apunta el exconcursante de Supervivientes, la diseñadora no estaría recurriendo a los servicios de un psicólogo, sino de un coach perteneciente al Opus Dei. Al parecer, los vínculos entre esta institución católica y Aldón se habrían ido haciendo más fuertes con el paso de las semanas, siendo su nuevo representante también miembro de este grupo. Algo que no habría gustado del todo, según cree Avilés, al entorno más cercano a Ana María, que permanecería un tanto preocupado sobre estas nuevas amistades en un momento de gran vulnerabilidad para la exfrutera, más aún teniendo en cuenta que es una persona muy religiosa que podría haber recurrido a la fe para encontrar la calma en un momento en el que permanece en el ojo del huracán televisivo.