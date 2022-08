José Ortega Cano está viviendo un 2022 para olvidar ya que no cesan de rodearle agrias polémicas familiares. En medio de rumores cada vez más fuertes de separación de Ana María Aldón, el diestro vuelve a la palestra. Esta vez han sido unas imágenes de su álbum de recuerdos las que tienen la culpa. En ellas se refleja cómo fue su estancia en Houston mientras trataban a Rocío Jurado del cáncer que tristemente acabó con su vida meses después.

Diego Arrabal ha sido quien ha puesto encima de la mesa estas fotografías. Lo ha hecho a través de su canal de YouTube, una plataforma en la que se mantiene tremendamente activo desde su marcha de Viva la Vida. El paparrazo pone al alcance de sus suscriptores el estado anímico de Ortega mientras permaneció en Estados Unidos. Bajo el título «Las fotos más estremecedoras de Ortega Cano en Houston», el fotógrafo inicia un directo de casi dos horas de duración.

«Para mí, son muy duras», comienza diciendo. Arrabal sostiene que son las imágenes «más estremecedoras» de Ortega Cano porque refleja «la soledad que tenía» en esos momentos. Él estaba de enviado especial en Houston para cubrir la información y por momentos fue testigo directo de la angustia que pasó la familia.

En las instantáneas que muestra se ve al viudo de Rocío Jurado caminando solo en todo momento dentro de un día lluvioso y gris de la ciudad texana, en actitud pensativa. En una de ellas, el paparazzo ve algo relevante: «En esta imagen, José estaba roto. Se puede apreciar que, en la mano derecha, lleva una cruz, un rosario. Estaba roto, agarrado a la verja, mirando al infinito», cuenta.

La versión de Diego Arrabal choca de bruces con la que Rocío Carrasco ha esgrimido durante el octavo episodio de En el nombre de Rocío. La hija de la más grande deja entrever que Ortega Cano no estuvo a la altura mientras su madre permaneció en Houston: «Cuando mi madre estaba ingresada el estaba como ausente, desaparecía. Una vez me lo encontré tumbado en una hilera de filas en el hospital. Le dije que mi madre le estaba buscando. Que qué hacía». Y no solo eso sino que Rocío Jurado le reprochó su actitud: «¿Ni aquí me vas a respetar?», le dijo mientras el torero entraba su habitación. Él culpaba a Rocío Carrasco: «Me dijo que la que estaba matando a mi madre era yo», reflexionaba la protagonista del relato.

Sea como fuere, lo que es un hecho es que Ortega Cano está viviendo un verano muy turbulento, marcado por el conflicto abierto con Ana María. La historia todavía no tiene un desenlace pero ya hay quien apunta que su separación se podría hacer pública pronto en una revista. Durante las últimas semanas se le ha visto absolutamente fuera de sí, perdiendo las formas y chillando a los reporteros que le preguntaban por la calle acerca de todas las polémicas que tiene encima.