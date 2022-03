Este martes España ha llegado a ser el «país más contaminado del mundo» como consecuencia de la calima. La borrasca Celia, a su paso por la Península, ha dejado una gran cantidad de polvo en suspensión procedente del Sáhara, y el cielo de ciudades como Almería y Murcia se ha teñido completamente de naranja.

Calima y precios del parquímetro en Madrid

En Madrid, a principios de 2022 entró en vigor la tarifa SER dinámica para reducir los niveles de dióxido de nitrógeno en la capital.

El polvo procedente del Sáhara ha provocado que en Madrid se supere los 200 µg/m³ de Partículas PM10. Una situación alarmante teniendo en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud, los valores medios no deben superar los 45 µg/m³ de Partículas PM10.

Muchos madrileños se han preguntado si la calima afectará de alguna manera al precio de los parquímetros en la capital debido al empeoramiento en la calidad del aire.

El área de Medio Ambiente y Movilidad ha explicado a ’20minutos’ que «este fenómeno no afecta a los niveles de óxidos de nitrógeno ni dióxido de nitrógeno». Y añade: «No hay un protocolo para partículas PM10 en el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de una intrusión de material particulado proveniente de África sobre la cual el Ayuntamiento no tiene control ninguno. No hay un umbral en la norma de información de partículas, sino que se ponen avisos en la página web como se realizan ahora».

Por lo tanto, el precio de los parquímetros no va a subir por la calima.

Consejos para protegerse

El aire con polvo sahariano en suspensión es muy peligroso, sobre todo para las personas con un estado de salud vulnerable. Los principales síntomas son los vinculados con irritación de las mucosas y problemas respiratorios: obstrucción nasal, tos y picor en los ojos.

Si la calima persiste y tiene una densidad abundante, pueden aparecer signos de alerta como asma y dolor torácico, sobre todo en personas con patologías respiratorias o alergias.

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener ventanas y puertas cerradas. Al salir al exterior, sobre todo personas con problemas respiratorios, lo mejor es utilizar una mascarilla FFP2 ya que ofrece mejor protección que la quirúrgica o higiénica.

También es importante hidratarse, sobre todo niños y ancianos. Al limpiar el polvo en casa, hay que utilizar paños húmedos.

Estos son los principales consejos para protegerse. En los próximos días podrán producirse lluvias de barro en la península y Baleares, según la AEMET.