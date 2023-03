Clara Chía saca su lado más pelota para hacerse amiga de la madre de Piqué

Clara Chía Martí se ha convertido en una más de la familia de Gerard Piqué. Después de varios meses de relación, primero a escondidas y más tarde ya en público, después de la publicación de la famosa foto en la cuenta de Instagram del ex del Fútbol Club Barcelona, la joven de 23 años ya luce como una más dentro del entorno más cercano de Gerard. En la última cita de la enamorada pareja con los padres de Piqué todo quedó en una amistosa comida donde Clara quiso contentar especialmente a la madre de su novio, Montserrat Bernabéu, con la que se entiende a las mil maravillas.

Esta no es la primera vez que Clara Chía Martí coincide con los padres de Piqué de forma intencionada. Igual que hicieron en su momento con Shakira tanto Monserrat Bernabéu como Joan Piqué se muestran totalmente a favor de la relación que mantiene su hijo con su nueva pareja, sin importarles la edad de esta ni toda la polémica que rodea el que es uno de los culebrones de lo que va de 2023.

Clara, Gerard, Monserrat y Joan comieron este jueves juntos en casa de los suegros de Martí, en un emplazamiento que curiosamente colinda con la casa en la que actualmente reside Shakira, a escasos metros de la de los padres de Piqué y que es la misma que compartía en su tramo de pareja con el ex del Barça. Clara, Gerard y Shakira no se encontraron por pura casualidad, y los dos primeros pudieron disfrutar de una velada familiar en Can Piqué, como ya lo hicieran tiempo atrás en una escapada a los Pirineos, en el primer día de esquí de Gerard en mucho tiempo – lo tenía prohibido en su etapa como futbolista profesional–.

Todo parecía del color de rosa, pero la polémica llegaría a la cita a la salida de Gerard y Clara de la casa de los padres de Piqué. Ya se podía esperar que no se pararan hablar con los medios pero la respuesta del empresario, propietario de Kosmos, fue pegar un acelerón repentino con el coche para escapar lo antes posible, en una situación que podía haber llegado a poner en riesgo alguno de los profesionales que se encontraban estacionados en la puerta del domicilio, esperando una reacción que se produjo, aunque de la manera más inesperada.

Clara Chía y su amistad con ‘mamá’ Piqué

Volviendo a la relación entre Clara Chía y la madre de Piqué, Montserrat Bernabéu, se dice que va viento en popa, pero la joven no puede fiarse, ya que en caso de que lo suyo con el ex del Barça, no salga como desea todo, puede tornarse en una enemistad como la que Montse tiene actualmente con Shakira, quien le ha dedicado incluso varias frases en forma de dardo en unas canciones en las que también se ataca tanto a Piqué como a la propia Clara.