La revista ‘Time’ revoluciona las redes con su última portada: “Welcome to America”

La revista Time ha conseguido viralizar en pocos minutos su nueva portada tras compartirla en redes sociales. La publicación ha triunfado en reflejos y concreción y encierra en apenas dos figuras la tragedia que miles de familias han vivido estas últimas semanas a su entrada de manera irregular en Estados Unidos.

En la tapa se ve al presidente del país, Donald Trump, y a una niña que hemos podido ver estas últimas semanas desolada porque la han separado de sus padres, frente a frente, y un titular: “Welcome to America”. La autoproclamada primera democracia del mundo ha arrebatado menores a sus padres, llegando a enjaularlos, como medida disuasoria para todos los que pretendan en un futuro próximo hacer lo mismo.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc

— TIME (@TIME) 21 de junio de 2018