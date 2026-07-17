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Uno de cada cinco deportistas presenta problemas de salud mental a lo largo de su carrera deportiva. Esta realidad, unida a la elevada presión que acompaña al alto rendimiento, evidencia la necesidad de reforzar las estructuras de atención especializada en el deporte. Esta ha sido una de las principales conclusiones de las jornadas ‘Salud Mental y Gestión Integral del Deportista’, organizadas por el Real Club de Golf La Herrería, en colaboración con la Fundación Blanca, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

La vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, Isabel García Fernández, subrayó durante la apertura de la jornada el papel estratégico del deporte en la universidad, una dimensión que creció especialmente desde la pandemia de la COVID-19: «El deporte no es solo una actividad complementaria, sino una necesidad dentro del proceso educativo, ya que contribuye a la formación integral y al bienestar físico y mental de las personas», señaló.

El curso ha reunido a deportistas, profesionales sanitarios, representantes institucionales y expertos para analizar, desde una perspectiva integral, los factores deportivos, sociales, económicos y personales que condicionan el bienestar de quienes compiten al máximo nivel. El encuentro ha contado con los testimonios de deportistas de élite como Almudena Cid, Fernando Romay, Raúl González, Tania Lamarca Celada, Julio García Mera, Beatriz Pérez y Carmen Alonso, entre otros.

La presión invisible del deporte de élite

Diversos estudios apuntan a que los deportistas profesionales pueden llegar a enfrentarse a hasta 640 factores de estrés a lo largo de su trayectoria. Entre ellos, se encuentran las exigencias competitivas, las relaciones con entrenadores, las expectativas externas, la incertidumbre profesional o las lesiones. La acumulación de estas circunstancias puede generar un importante desgaste emocional y aumentar el riesgo de desarrollar patologías psicológicas.

En concreto, los trastornos de ansiedad y depresión presentan las prevalencias más elevadas con un 56% y 48% respectivamente. Les siguen los trastornos del sueño (26 %) y el abuso de alcohol (19 %). Sin embargo, mientras que una lesión física suele activar mecanismos inmediatos de recuperación y seguimiento, los problemas de salud mental continúan siendo menos visibles y, en muchos casos, siguen estando estigmatizados.

Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca, defendió la necesidad de impulsar un cambio cultural dentro del deporte: «La mentalidad de máxima exigencia que caracteriza al deporte de élite tiene un impacto directo sobre el bienestar emocional de los deportistas. Es necesario que la salud mental reciba la misma atención y reconocimiento que una lesión física visible».

La retirada deportiva, uno de los momentos más críticos

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la transición hacia la retirada deportiva. Cada año, entre un 5% y un 7% de los deportistas de élite se retiran, y lo hacen con una edad media de 34 años. Los especialistas señalaron que el final de la carrera profesional representa una de las etapas de mayor vulnerabilidad para muchos deportistas, especialmente cuando no existe una preparación previa ni una planificación a largo plazo.

La retirada puede provocar pérdida de identidad, incertidumbre sobre el futuro profesional y dificultades de adaptación a una nueva realidad personal. De hecho, entre un 15% y un 20% de los deportistas retirados experimentan transiciones complejas que pueden requerir atención psicológica especializada.

La psiquiatra María López-Ibor insistió en la necesidad de acompañar este proceso desde una perspectiva integral: «El rendimiento y la competición forman parte de la vida del deportista, pero no pueden constituir el único eje sobre el que se construya su identidad. El acompañamiento psicológico, emocional, financiero y laboral resulta fundamental para afrontar esta transición».

En este contexto, clubes, federaciones e instituciones están llamados a evolucionar sus modelos de acompañamiento para incorporar programas preventivos y recursos especializados desde las primeras etapas de la carrera deportiva hasta la retirada.

Hacia un modelo integral de apoyo al deportista

Las conclusiones del curso apuntan a la necesidad de desarrollar modelos de atención más completos, capaces de acompañar al deportista durante todas las etapas de su carrera. Para ello, tanto expertos como deportistas defendieron la necesidad de incorporar equipos multidisciplinares que integren profesionales de la salud mental, así como una mayor coordinación entre clubes, federaciones e instituciones.

La clausura estuvo a cargo de Alberto Tomé González, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, quien destacó la importancia de seguir promoviendo espacios de reflexión que contribuyan a avanzar hacia un modelo deportivo en el que la salud mental forme parte de las estructuras habituales de apoyo al deportista: «Debemos seguir impulsando espacios de diálogo que permitan comprender mejor la realidad de los deportistas y avanzar hacia un modelo deportivo en el que la salud mental forme parte de la estructura de apoyo de manera natural».

De la mano de periodistas deportivos, también se reflexionó sobre el impacto de los medios de comunicación en la construcción de la imagen pública del deportista y sobre cómo la exposición mediática puede influir en su rendimiento, bienestar emocional y percepción social.

Por último, el encuentro concluyó con una revisión de diferentes iniciativas europeas centradas en el acompañamiento integral del deportista y el cuidado de la salud mental a lo largo de toda su carrera.