Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En 1999, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en 3.528.221 las personas con algún tipo de discapacidad en España, alrededor del 9% de la población, según la ‘Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud’. Más de veinte años después, esa cifra ha crecido, en gran medida por el envejecimiento de la población, ya que las limitaciones funcionales son más frecuentes con la edad. La ‘Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD 2020)’, también del INE, estima que 4,32 millones de personas tienen actualmente algún problema de salud que condiciona su vida diaria. De ellas, 2,55 millones son mujeres y 1,77 millones, hombres.

En las dos últimas décadas, el aumento del número de personas con discapacidad ha ido en paralelo a importantes avances en ortopedia, la especialidad médica encargada del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético. Sin embargo, su evolución no se limita al ámbito clínico. La llegada de nuevas tecnologías y los avances en la ciencia de los materiales han abierto la puerta a una nueva generación de productos ortopédicos. Dispositivos más precisos, más personalizados, que combinan diseño, tecnología avanzada y materiales de alta calidad. Todo ello con un objetivo muy claro: ganar autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Cuando se trata de encontrar las últimas novedades en artículos ortopédicos, hay una empresa que marca la diferencia y destaca por encima de las demás: Ortopedia Ortoespaña. Fundada en 2005, esta empresa cordobesa reconocida a nivel nacional e internacional lleva más de dos décadas dedicada a ofrecer los equipos más modernos, eficientes y de la mayor calidad para ayudar a mejorar la movilidad de personas con algún tipo de discapacidad física y a facilitar la vida de quienes necesitan asistencia para la realización de sus actividades cotidianas.

Los mejores productos ortopédicos del mercado

Ortopedia Ortoespaña trabaja con un amplio catálogo de productos ortopédicos de los fabricantes, distribuidores y marcas más prestigiosas, que además va revisando y actualizando con frecuencia. En su oferta hay desde sillas de ruedas manuales y sillas de ruedas eléctricas hasta andadores, scooters eléctricos, camas articuladas, grúas o sillas de ducha. Todo se puede encontrar tanto en su tienda online como en el establecimiento físico de Córdoba, con la idea de que cada persona en situación de discapacidad o dependiente dé con la solución que realmente necesita. Y aquí está uno de sus puntos fuertes: a diferencia de muchas tiendas especializadas, mantiene precios al alcance de cualquier bolsillo, sin renunciar a la calidad. Tanto es así que iguala o mejora los precios a aquellos clientes que consigan el producto y proveedor más económico en otra tienda.

Más allá de su catálogo y del servicio de alquiler de productos ortopédicos, Ortopedia Ortoespaña ha ido construyendo su reputación poco a poco, a base de trabajo constante y un trato muy centrado en las personas. La atención al cliente está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, ya sea por teléfono, WhatsApp o correo electrónico. Un servicio continuo que, en la práctica, no siempre es habitual en el sector. Y luego está el equipo: 18 profesionales con distintas especialidades dentro del ámbito ortopédico. No se limitan a resolver dudas, sino que escuchan cada caso y orientan de forma personalizada para que cada usuario encuentre el producto que realmente encaja con su situación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, no es de extrañar que Ortopedia Ortoespaña se haya consolidado como la tienda de referencia a nivel nacional para comprar las últimas novedades en productos ortopédicos. Su propuesta no se limita únicamente a ofrecer equipos modernos, eficientes y de alta calidad, orientados a hacer la vida diaria de las personas discapacitadas o dependientes más fácil y sencilla, sino que también incorpora un valor añadido fundamental: el asesoramiento personalizado y un trato cercano, que permite adaptar cada solución a las necesidades específicas de cada usuario.