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La sanidad privada continúa reforzando su papel en la formación de los futuros especialistas médicos en España. La convocatoria MIR 2026, la más amplia de la historia del Sistema Nacional de Salud, ha concluido con la adjudicación del 100% de las plazas ofertadas, incluidas las correspondientes a hospitales privados acreditados para la formación sanitaria especializada.

En total, 280 plazas MIR fueron ofertadas por hospitales privados en esta convocatoria, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2025 y representa aproximadamente el 3,5% de las 9.276 plazas de Medicina ofertadas este año por el Ministerio de Sanidad. La cobertura íntegra de la convocatoria implica que más de 280 nuevos médicos residentes han elegido centros privados para desarrollar su formación especializada, consolidando la confianza de los futuros profesionales en la capacidad docente, asistencial e investigadora de estos hospitales.

Esta tendencia tendrá continuidad en la próxima convocatoria, ya que Sanidad acaba de aprobar una oferta récord de 9.676 plazas de Medicina en el MIR 2027, de las que 300 corresponden a centros de titularidad privada y 9.377 a centros públicos. Supone, por tanto, un 7% más de las plazas ofertadas en la privada en 2026 lo que para ASPE, Alianza de la Sanidad Privada Española, refleja una tendencia cada vez más evidente: la sanidad privada se ha convertido en un actor relevante dentro del ecosistema formativo sanitario español y en una opción cada vez más valorada por los médicos que acceden a la formación especializada. Asimismo, la nueva convocatoria reserva 968 plazas —el 10% del total— para el cupo de personas con discapacidad y establece un máximo de otras 968 plazas para el cupo de extranjería, reforzando el compromiso con la equidad y el acceso a la formación especializada.

«La formación sanitaria especializada es uno de los pilares que garantizan la sostenibilidad futura del sistema sanitario. Los hospitales privados acreditados contribuyen a este objetivo mediante programas docentes de calidad, actividad asistencial de alto nivel y una apuesta constante por la innovación y la excelencia clínica», señala José Manuel Baltar, presidente de ASPE.

Crece el atractivo de los hospitales privados

Los datos de adjudicación ponen de manifiesto una realidad especialmente significativa: los hospitales privados están mejorando su posicionamiento entre los aspirantes con mejores resultados en el examen MIR. La primera elección realizada por un aspirante hacia un hospital privado en la convocatoria 2026 se produjo en el puesto 244 del ranking nacional, cuando un futuro especialista escogió Dermatología en un hospital de Madrid. En la convocatoria anterior, la primera elección de un centro privado se había producido en torno al puesto 350. Esta evolución supone una mejora superior a cien posiciones y constituye un indicador relevante del prestigio creciente que los centros privados están adquiriendo entre los nuevos especialistas.

ASPE considera que esta tendencia responde a múltiples factores, entre ellos la incorporación de tecnología de vanguardia, el acceso a procedimientos altamente especializados, la participación en proyectos de investigación clínica y la existencia de equipos multidisciplinares que permiten una formación integral de los residentes.

Dentro de la red de centros sanitarios acreditados, la Fundación Jiménez Díaz vuelve a situarse como el centro privado con mayor oferta de plazas MIR de España, consolidando su posición como uno de los principales referentes nacionales en formación sanitaria especializada. Junto a este, otros centros asistenciales pertenecientes a grandes grupos sanitarios (como HM Hospitales, Clínica Universidad de Navarra, Ribera Salud o IMED) con formación universitaria continúan reforzando su actividad docente y su capacidad de atracción para los futuros especialistas.

Récord histórico de plazas MIR

La convocatoria MIR 2026 ha vuelto a batir récord de plazas ofertadas. El incremento sostenido durante los últimos años responde a la necesidad de reforzar la disponibilidad de especialistas en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas médicas, el aumento de las necesidades asistenciales y las jubilaciones previstas durante la próxima década. Entre las especialidades con mayor número de plazas ofertadas destacan Medicina Familiar y Comunitaria, con 2.545 plazas; Pediatría, con 530; Medicina Interna, con 442; Anestesiología y Reanimación, con 435; y Psiquiatría, con 335. El aumento de la capacidad formativa constituye una prioridad para garantizar el relevo generacional y mantener la calidad asistencial del sistema sanitario español.

En este contexto, la participación de la sanidad privada adquiere una importancia creciente. Los hospitales privados acreditados complementan la capacidad docente del conjunto del sistema, aportando recursos asistenciales, tecnológicos y humanos que contribuyen a la formación de nuevos especialistas en múltiples disciplinas médicas y quirúrgicas.

Un aliado estratégico para el futuro de la sanidad

La necesidad de incrementar el número de especialistas se ha convertido en uno de los grandes desafíos del sistema sanitario español. Diferentes informes profesionales y académicos vienen alertando desde hace años sobre la escasez de médicos en determinadas especialidades y sobre el impacto que tendrán las jubilaciones previstas durante los próximos años.

Ante este escenario, ASPE considera imprescindible aprovechar toda la capacidad formativa disponible en el sistema sanitario español, incluyendo la que aportan los hospitales privados acreditados. «La formación de especialistas debe entenderse como un objetivo compartido por todos los actores sanitarios. Los centros asistenciales privados acreditados han demostrado su capacidad para contribuir de manera eficaz a la formación de nuevos médicos, ofreciendo entornos asistenciales altamente especializados y adaptados a los retos de la medicina actual», destaca Baltar.

La creciente elección de hospitales privados por parte de los futuros especialistas, el aumento de la oferta docente y la consolidación de centros de referencia en formación sanitaria especializada reflejan una evolución positiva que contribuye a fortalecer el conjunto del sistema sanitario español y a garantizar la disponibilidad de profesionales cualificados para responder a las necesidades de salud de la población en los próximos años.