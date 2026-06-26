Sanidad Exterior: así se protege la salud del viajero en las fronteras sanitarias

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La salud del viajero se ha convertido en una pieza clave de la vigilancia epidemiológica internacional. Ante la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos en distintas regiones del mundo, Sanidad Exterior, junto con expertos en vacunación internacional y las principales sociedades científicas implicadas, ha elaborado un documento de consenso con nuevas recomendaciones para prevenir la infección por el virus chikungunya en viajes internacionales.

El acuerdo supone un paso relevante en la coordinación entre organismos sanitarios y especialistas, al establecer criterios comunes sobre quién debe vacunarse, en qué situaciones y con qué antelación antes del desplazamiento. La recomendación general es administrar la vacuna al menos 15 días antes del viaje cuando exista indicación.

¿Quién debe vacunarse antes de viajar?

Las recomendaciones establecen distintos escenarios según el riesgo de exposición.

En el caso de desplazamientos a zonas endémicas con brote activo de chikungunya, se recomienda la vacunación para cualquier persona que viaje a esas áreas, independientemente de la duración de la estancia.

En las zonas donde el virus ha circulado en los últimos años, pero no existe un brote activo en el momento del viaje, la indicación se centra especialmente en personas de 60 años o más, viajeros con determinadas enfermedades o condiciones que aumenten el riesgo y aquellas personas que vayan a permanecer durante periodos prolongados. También puede valorarse la vacunación de forma individualizada en estancias superiores a un mes.

Virus con alta propagación

El chikungunya es una enfermedad transmitida principalmente por mosquitos del género Aedes, los mismos que pueden participar en la transmisión de otros virus como dengue o zika.

Una de sus características es su elevada capacidad de afectar a la población expuesta. Los expertos señalan que puede presentar una alta tasa de ataque, es decir, infectar a una proporción muy elevada de personas susceptibles cuando aparece un brote.

Aunque en muchos casos la enfermedad no provoca complicaciones graves, sus síntomas pueden ser intensos. Hasta un alto porcentaje de personas infectadas desarrolla manifestaciones clínicas, entre ellas fiebre, malestar general y, especialmente, un dolor articular muy característico.

Dolor articular persistente

Uno de los aspectos que diferencia al chikungunya de otras infecciones transmitidas por mosquitos es la posibilidad de que sus síntomas no desaparezcan rápidamente.

El dolor articular puede prolongarse durante meses e incluso años en algunos pacientes, llegando a producir limitaciones importantes en la movilidad y afectar a la calidad de vida.

Por este motivo, los especialistas consideran especialmente importante proteger a determinados grupos de riesgo y reforzar la información antes del viaje, ya que la prevención es la principal herramienta para reducir el impacto de la enfermedad.

Vacunas autorizadas

Actualmente, la vacuna frente al chikungunya comercializada en España es Vimcunya. Se trata de una vacuna basada en partículas similares al virus, pero que no contiene virus vivos, lo que le proporciona un perfil de seguridad favorable.

Existe además otra vacuna autorizada, Ixchiq, que utiliza un virus vivo atenuado, aunque actualmente no está comercializada en España.

La elección de la estrategia preventiva debe realizarse teniendo en cuenta el destino, la situación epidemiológica, la duración del viaje y las características individuales de cada viajero.

Brasil y Cuba

La vigilancia internacional mantiene especial atención sobre distintas zonas donde se han registrado brotes o aumento de circulación del virus. Entre los países que actualmente concentran seguimiento epidemiológico se encuentran Brasil y Cuba.

Los organismos internacionales, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), actualizan periódicamente mapas y datos de situación para orientar las recomendaciones a viajeros.

Consenso científico ante nuevas amenazas

La elaboración de este documento conjunto representa un avance en la estrategia de prevención frente a enfermedades que pueden cruzar fronteras a través de los movimientos internacionales de población.

La participación de Sanidad Exterior y de sociedades científicas permite unificar criterios y trasladar al viajero recomendaciones basadas en la evidencia científica.

La idea central es clara: antes de viajar, la prevención empieza mucho antes del vuelo. Conocer los riesgos, consultar las recomendaciones sanitarias y actuar con antelación puede marcar la diferencia frente a enfermedades emergentes como el chikungunya.