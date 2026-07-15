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La Comunidad de Madrid ha trasladado nuevamente al Ministerio su posición sobre las alegaciones presentadas el pasado día 6 de julio al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario, ante las interpretaciones erróneas difundidas los últimos días en relación con las guardias médicas de 24 horas.

En este sentido, el gobierno autonómico está a favor de avanzar hacia un nuevo modelo organizativo en el que las guardias de 24 horas dejen de ser obligatorias para los profesionales sanitarios.

Este compromiso ya se está trabajando en el Servicio Madrileño de Salud, que constituyó el pasado mes de febrero un grupo de trabajo integrado por médicos de diferentes especialidades y hospitales para estudiar y desarrollar alternativas que permitan evolucionar hacia este modelo.

No obstante, la Comunidad de Madrid considera que una transformación de esta magnitud debe realizarse con rigor y con todas las garantías para pacientes y profesionales. Por ello, entiende que el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad debería ir acompañado de «un análisis técnico, jurídico y económico previo que acreditara su viabilidad y su impacto sobre la organización de todo el Sistema Nacional de Salud». Una petición que ha sido realizada de forma reiterada por las comunidades autónomas y que no se ha aportado hasta la fecha.

Asimismo, Madrid defiende que cualquier decisión relacionada con la realización de guardias de 24 horas debe respetar la libertad de elección de los profesionales. En este sentido, considera que aquellos médicos que deseen seguir realizando este tipo de guardias «puedan hacerlo de manera libre y voluntaria, garantizando siempre las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles».

La posición madrileña se define hacia el avance de un modelo más moderno, flexible y adaptado a las necesidades actuales de los profesionales sanitarios, pero hacerlo de forma planificada, viable y basada en estudios rigurosos que aseguren la calidad asistencial y la continuidad de la atención a los pacientes.