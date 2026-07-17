El Hospital Quirónsalud Cáceres, centro de referencia del Club Polideportivo Cacereño

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El El Hospital Quirónsalud Cáceres será el centro de referencia del Club Polideportivo Cacereño. De esta forma, la entidad se incorpora como empresa patrocinadora del club, que milita en Segunda Federación y volverá a disputar la Copa del Rey en la nueva temporada.

En virtud de ese acuerdo la plantilla del CP Cacereño ha acudido durante dos días al centro hospitalario de Quirónsalud con el objetivo de realizar las analíticas propias del inicio de la temporada.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud se ha consolidado en los últimos años como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico Oficial de la asociación de clubes de baloncesto (acb) en todas sus competiciones, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

Asimismo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis de tenis, disputadas en España, la Copa del Rey de baloncesto, el Mutua Madrid Open de tenis, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Hexagon Cup de pádel, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, o el Eurobasket femenino de 2021 disputado en España, entre otros.