El Hospital de Día de Insuficiencia Cardiaca: un cuidado ambulatorio para evitar el reingreso

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La insuficiencia cardiaca consiste en una incapacidad del corazón para mantener el bombeo de sangre suficiente para regar el resto de los órganos. Causa síntomas como el ahogo y la retención de líquidos en las piernas y en el abdomen. “Según cumplimos años, la probabilidad de sufrirla es mayor y, una vez instaurada, va empeorando a lo largo de los años y causa una pobre calidad de vida con frecuentes ingresos”, explica la Dra. Paula Navas, cardióloga del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y especialista en esta patología. “No sólo se da en pacientes mayores, también aparece en personas más jóvenes tras un infarto agudo de miocardio o que padecen algún problema cardiaco hereditario”.

Desde septiembre de 2023, el Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo dispone de una consulta específica para esta patología con una consulta médica y de enfermería especializada en el tratamiento y seguimiento de los pacientes, formada por Ana Iribarren y Carolina Yribarne. A partir de noviembre de ese año también contó con un hospital de día que busca ofrecer un cuidado ambulatorio de su patología para evitar, en lo posible, el reingreso. Está demostrado que, cada vez que ingresa un paciente con insuficiencia cardiaca, en vez de volver mejor a casa, suele volver un poco peor; por eso hay que evitar que los pacientes ingresen por un primer episodio o por una descompensación. Tratar a los pacientes a tiempo mejora claramente el pronóstico y evita los ingresos hospitalarios”.

¿Qué se hace en el hospital de día? «Mantenemos una vigilancia estrecha del paciente para mantener su calidad de vida. Vigilamos los síntomas y realizamos pruebas como el electrocardiograma, el ecocardiograma, analítica y radiografías que nos dan información sobre la situación del paciente. Ajustamos el tratamiento y podemos administrar medicación por vía intravenosa, como los diuréticos y el hierro”, explica la Dra. Agustina Giarocco, cardióloga del Hospital Universitario Quironsalud Pozuelo y especialista en esta patología. “El paciente permanece en la unidad alrededor de una hora y puede volver a casa con su medicación ajustada y su medicación administrada. Este seguimiento permite que la tasa de reingresos sea baja”.

Este cuidado más individualizado también mejora la percepción del paciente: “Se siente más cuidado y sobre todo aprecia una mejora en su calidad de vida”.