¿Conoces tu estado de fertilidad?: seis de cada diez mujeres no lo saben

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Cada vez existe una mayor conversación en torno a la fertilidad, la maternidad y la salud reproductiva. Sin embargo, según datos del X estudio Conocimiento y hábitos de la fertilidad de las mujeres de las clínicas de reproducción asistida Ginemed y Ginefiv, cerca del 60% de las mujeres nunca se ha realizado una prueba para conocer su reserva ovárica o su situación reproductiva, a pesar de que se trata de uno de los principales indicadores relacionados con la fertilidad femenina. Por lo tanto, la mayoría de mujeres siguen desconociendo cuál es realmente el estado de su fertilidad y cómo factores como la edad pueden influir en las probabilidades de embarazo.

Para los especialistas, esta falta de información puede hacer que muchas mujeres descubran determinadas dificultades reproductivas cuando ya han comenzado a buscar embarazo, reduciendo el margen de maniobra y aumentando la incertidumbre sobre las opciones disponibles.

«Conocer el estado de la fertilidad con antelación puede ayudar a tomar decisiones con más información y tranquilidad, independientemente de si existe o no un deseo de maternidad inmediato», explica la Dra. María José Martínez-Cañavate, directora de Ginemed y Ginefiv Madrid.

¿Y si pudieras conocer tu fertilidad antes de necesitarla?

Muchas mujeres asocian las pruebas de fertilidad exclusivamente al momento en que comienzan a buscar embarazo o cuando aparecen dificultades para conseguirlo. Sin embargo, los especialistas recuerdan que la fertilidad también forma parte de la salud reproductiva y que conocer determinados indicadores puede aportar información útil mucho antes de plantearse la maternidad.

En el caso de las mujeres, una de las pruebas más habituales es el estudio de la reserva ovárica, que permite conocer la cantidad de óvulos disponibles en los ovarios y obtener una orientación sobre el potencial reproductivo. Para ello, suelen realizarse pruebas sencillas y poco invasivas, como una analítica hormonal y una ecografía ginecológica. En los hombres, la valoración suele incluir un seminograma para analizar la calidad seminal.

Aunque no existe una edad única para realizar estas pruebas, los especialistas recomiendan una primera valoración entre los 30 y los 35 años si no existe intención inmediata de embarazo, o antes en caso de antecedentes familiares, patologías ginecológicas u otros factores de riesgo. Además, también aconsejan consultar a los 12 meses de búsqueda sin éxito, o tras 6 meses si la mujer tiene más de 35 años.

Conocer la fertilidad, clave para anticiparse

Uno de los principales errores, según los expertos, es pensar que interesarse por la fertilidad implica necesariamente estar buscando un embarazo. Los especialistas insisten en que conocer el estado de la fertilidad no significa querer ser madre de forma inmediata. Para muchas mujeres, simplemente supone disponer de más información sobre su salud reproductiva y entender mejor cuáles pueden ser sus opciones en el futuro.

En este sentido, desde Ginemed recuerdan que todavía existe una percepción errónea en torno a los avances en reproducción asistida. Aunque han ampliado las posibilidades para muchas personas, también han contribuido a la idea de que la fertilidad puede posponerse sin consecuencias, cuando las tasas de éxito de los tratamientos también disminuyen con la edad. «La fertilidad aún se aborda tarde, cuando ya pueden existir dificultades, lo que limita las opciones disponibles», explica la Dra. Martínez-Cañavate.

Cuida tu fertilidad una campaña para conocer mejor la fertilidad

Con motivo del Día Mundial de la Fertilidad (4 de junio), Ginemed y Ginefiv impulsan la campaña Cuida tu fertilidad, una iniciativa orientada a fomentar el conocimiento y el autocuidado en salud reproductiva.

La acción nace como respuesta a una realidad que refleja el propio estudio de la compañía: una gran parte de las mujeres nunca ha evaluado aspectos clave relacionados con su fertilidad, a pesar de que disponer de esta información puede resultar útil para comprender mejor su situación reproductiva y valorar diferentes opciones de cara al futuro.

A través de esta campaña, las mujeres podrán acceder a una valoración gratuita de su reserva ovárica, en las clínicas de Ginemed y Ginefiv Madrid, tras completar una breve encuesta sobre salud reproductiva, registrándose en el siguiente enlace.

El objetivo es acercar información fiable y herramientas de evaluación que permitan a las mujeres comprender mejor aspectos clave de su fertilidad y resolver dudas sobre su potencial reproductivo.

«La fertilidad sigue siendo un tema del que muchas veces se habla demasiado tarde. Facilitar el acceso a información y herramientas de prevención puede ayudar a que las personas tomen decisiones más informadas sobre su futuro reproductivo», concluye la doctora.