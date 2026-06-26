Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Novo Nordisk, en línea con su propósito de impulsar la salud y prevenir enfermedades crónicas, lanza una nueva convocatoria internacional del Active Play Challenge, una iniciativa global orientada a identificar y apoyar proyectos locales que mejoren el acceso equitativo al juego activo entre niños, adolescentes y jóvenes, especialmente en contextos vulnerables. La iniciativa se enmarca en el programa Cities for Better Health, presente en más de 50 ciudades de 25 países —entre ellas Madrid—, y tiene como objetivo promover espacios urbanos innovadores que integren el juego activo en la vida cotidiana: desde la mejora de espacios urbanos hasta la creación de entornos más seguros, accesibles y favorables para una infancia más saludable.

El juego activo constituye un pilar fundamental para el bienestar físico y mental de la infancia, ya que favorece el aprendizaje, la creatividad, la independencia y la conexión social. Sin embargo, el acceso a estas oportunidades no siempre está garantizado. Factores como la inseguridad en los entornos urbanos o la falta de espacios adecuados limitan el juego, especialmente en comunidades desfavorecidas. La reducción de la actividad física incrementa el riesgo de obesidad infantil y otras enfermedades no transmisibles, además de afectar a la salud mental y al desarrollo social.

«El juego es un derecho universal que contribuye al desarrollo integral y al bienestar de la infancia. Debe estar disponible para todos los niños, niñas y jóvenes, sin excepción. Desde Novo Nordisk queremos reforzar el juego como motor de prevención de enfermedades crónicas y de bienestar, y a través de Active Play Challenge contribuir a que todos tengan acceso a espacios seguros y adecuados para jugar, independientemente de donde vivan», señala Paula Barriga, directora general de Novo Nordisk en España.

Los niños y las niñas de hoy se enfrentan a un cambio en la manera de jugar, impulsado por la urbanización, la digitalización y la pérdida de espacios públicos destinados al ocio. Estas circunstancias han reducido las oportunidades de juego espontáneo, libre y en movimiento, haciendo más necesario que nunca reivindicar el juego activo como parte esencial del desarrollo infantil.

La dimensión del reto evidencia la necesidad de impulsar soluciones accesibles desde edades tempranas. En España, la obesidad afecta al 30 % de los menores de 2 a 17 años y presenta una clara brecha socioeconómica: su prevalencia es del 23,6 % entre quienes viven en hogares con rentas inferiores a 18.000 euros anuales, frente al 10,9 % en aquellos con rentas superiores a 30.000 euros.

En este contexto, el juego activo puede desempeñar un papel clave para fomentar hábitos saludables desde la infancia. Como forma accesible y cotidiana de actividad física, contribuye no solo a mejorar la salud física y reducir el riesgo de obesidad infantil, sino también a promover el bienestar mental, la cohesión social y el desarrollo personal.

Proyectos innovadores

La convocatoria se dirige a gobiernos municipales, profesionales del urbanismo, organizaciones no gubernamentales e instituciones que desarrollan su actividad tanto en entornos urbanos como rurales. Su objetivo es identificar y seleccionar proyectos que prioricen la igualdad, la inclusión y la equidad en el acceso al juego activo.

Se valorarán iniciativas que integren el juego en el entorno construido —hogares, calles, escuelas, edificios o espacios públicos—, así como intervenciones en espacios urbanos ya existentes, incluidos barrios, patios escolares o equipamientos comunitarios. También se considerarán propuestas que reactiven espacios o edificios mediante el juego, la danza, el movimiento u otras formas de actividad física creativa.

Active Play Challenge busca soluciones innovadoras y aplicables que hagan del juego activo una experiencia accesible, inclusiva y equitativa para niños, niñas y jóvenes de entre 0 y 25 años, con especial atención a comunidades que enfrentan mayores barreras de acceso a entornos de juego seguros.

Las solicitudes podrán presentarse en tres categorías:

Play by Design: iniciativas que integran el juego cotidiano en el diseño de hogares, calles, escuelas, edificios o espacios públicos.

Play in Action: proyectos que incorporan el juego activo a las rutinas diarias mediante actividades y servicios en espacios ya existentes.

Play for Early Years: soluciones dirigidas a la primera infancia (hasta los 5 años), incluyendo diseño, actividades o servicios para niños y sus familias o cuidadores.

La recepción de candidaturas comenzó el 11 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Juego, y el plazo de presentación finalizará el 14 de agosto. La lista de proyectos ganadores se publicará el 20 de noviembre. Las bases completas del programa pueden consultarse en Active Play Challenge – Cities for Better Health.

Los proyectos seleccionados recibirán apoyo financiero de entre 43.500 y 87.000 euros para su implementación, además de acompañamiento y asesoramiento especializado durante todo el proceso. El programa cuenta con la colaboración de entidades internacionales como Arup, el Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT), Save the Children, International Sport and Culture Association, Right to Play y la Fundación Van Leer.

Estas organizaciones aportan experiencia en ámbitos clave como el desarrollo urbano, la salud pública, los derechos de la infancia, la promoción del juego activo, la participación comunitaria y la investigación. En conjunto, el programa subraya que desafíos complejos como la inactividad física y las desigualdades en salud requieren colaboración entre distintos sectores.