Los veteranos del Real Madrid: “La Copa de Europa forjó la historia del club”

Un nuevo Foro Luis de Carlos se celebró en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. Y esta vez no era uno cualquier. Con el título ‘Reyes de Europa’, el antepalco madridista se llenó para rendir homenaje al único equipo que tiene 12 entorchados continentales, el Real Madrid. Para contarlo, la Fundación del club congregó a Paco Gento —único jugador en conquistar seis títulos y presidente de honor—, Antonio Ruiz —cuatro Copas de Europa—, Roberto Carlos —tres Champions— y Álvaro Arbeloa —con dos en su palmarés—. Un total de 15 trofeos sentados en una mesa.

Gento recordó lo difícil que fue ganar aquellos seis primeros trofeos, cinco de forma consecutiva. “En la Copa de Europa que se ganó en París, la primera, ya se notaba que iba a ser historia este trofeo. Luego la conseguimos en Madrid y hasta cinco seguidas. Era muy difícil. Para jugarla había que ganar la Liga”, sentenció.

Por otro lado, Antonio Ruiz, uno de los hombres en el club con más influencia en la cantera, explicó que cree que con este trofeo “se empezó a forjar la verdadera historia del Real Madrid”. Además, ensalzó el buen trabajo que se hace con La Fábrica, reflejado en el gran número de canterano que hay en la actual plantilla.

Roberto Carlos, actual embajador del Real Madrid, recordó lo primero que le dijeron cuando llegó en 1996. “Cuando me fichó el Madrid no sabía la grandeza que era jugar aquí. Nada más llegar me dijeron que teníamos que ganar la Copa de Europa“, comentó. “Yo me siento orgulloso de ser parte de esta historia”, añadió.

“El Madrid es el más grande”

Por otro lado, miró hacia el futuro y ya sueña con levantar la Decimotercera en Kiev: “El Real Madrid es grande y vamos por el buen camino para ganar una Copa de Europa más“.

El último en intervenir fue Álvaro Arbeloa. El que fuera defensa madridista reconoció que los grandes culpables de la brillante historia del Real Madrid son los que ganaron las primeras Copas de Europa: “Las seis primeras son las importantes. Gracias a jugadores como Gento o Antonio se ha hecho la historia del Real Madrid y han marcado la excelencia como el camino a seguir”.

Por otro lado, habló de su sufrimiento hasta que ganó su primer título: “Iba cumpliendo años y a veces dudas de si al final iba a poder ganar la Décima. Tuve la suerte de conseguirlo”. Además, desveló una anécdota que se vivió en el autobús tras la final de Lisboa: “Acabábamos de ganar la Décima y escuché a Dani Carvajal decir: ‘El año que viene vamos a intentar ganarla otra vez’. Yo, que llevaba 10 años para conseguir una, le dije que disfrutara. Ahora ha ganado dos más”.

“¿En blanco y negro? Especialmente en blanco”

En el turno de las preguntas de los asistentes, Antonio Ruiz contestó a todos aquellos que desmerecen las seis primeras Copas de Europa del Real Madrid: “Dicen que en blanco y negro, pero yo siempre digo que especialmente en blanco. Es una leyenda negra más de este país. No había televisión y España entera vivía los partidos del Madrid. Las empresas dejaban de trabajar y escuchaban la radio. Todos los aficionados al fútbol veían lo que hacía el equipo por el Real Madrid y por España“.

El propio Antonio también recordó lo que sucedió en la semifinales de la Copa de Europa de 1961 ante el Barcelona y, que según él, evitó que los blancos ganaran su sexto título seguido. “El robo de Barcelona aún lo tenemos presente. En Europa decían que era la copa del Madrid y nos quitaron del medio”.

Por último, Roberto Carlos aseguró que la actual plantilla dirigida por Zinedine Zidane puede volver a repetir la historia “ganando cinco Copas de Europa”.