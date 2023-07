Hoy Javier Cárdenas en su programa Levántate OK destaca que le parece «increíble», que la estabilidad de España dependa del ex presidente golpista Carles Puigdemont. Durante el espacio, Javier Cárdenas recuerda su vida en Waterloo, la cual ha pasado con miedo, como se asegura en el espacio de Cárdenas, a que le envenenen en cualquiera de las comidas o bebidas que le sirven.

Las elecciones generales del pasado domingo 23 de julio han abierto un escenario incierto para la gobernabilidad. A pesar de que el Partido Popular es el ganador de los comicios, no puede gobernar con Vox porque no le dan los números. El PSOE, en cambio, puede conseguir mantenerse en el Gobierno si consigue el apoyo de los partidos separatistas, proetarras y golpistas. En este escenario, Junts per Catalunya, el partido del prófugo Puigdemont, va a ser determinante para formar Gobierno porque es necesaria su abstención. Como dijo Eduardo Inda, de producirse un posible pacto entre PSOE y Junts, sería como «si el Gobierno del año 82 hubiese dependido de Tejero y hubiesen accedido a todo lo que pedía Tejero».

El ex presidente catalán Carles Puigdemont se ha convertido en la llave para que Pedro Sánchez pueda repetir en Moncloa, dado el necesario apoyo de Junts para una nueva investidura. Así las cosas, el futuro judicial del líder independentista vuelve a cobrar actualidad política, si bien el camino hacia un hipotético indulto sería largo, por cuanto requeriría una condena previa, ya que la posibilidad de una amnistía suscita dudas constitucionales. Mientras tanto, las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas por el instructor del procés están paralizadas, a la espera que el juez Llarena las reactive tras la sentencia del pasado 5 de julio del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que retiró la inmunidad parlamentaria a los dos europarlamentarios Puigdemont y Comín al avalar el suplicatorio cursado por el juez Llarena.