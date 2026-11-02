Cielos muy nubosos y un ambiente fresco marcarán el día en toda la provincia el 2 de noviembre de 2026. Las nubes bajas dominarán el panorama, con posibilidades de brumas y nieblas aisladas en la Llanada alavesa. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, mientras que el viento soplará suave del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos cambiantes y posibles chubascos nocturnos

El cielo en Bilbao se despereza lentamente mientras el sol emerge tímidamente a las 07:48, marcando el inicio de un nuevo día. Aunque la temperatura por la mañana rondará los 9 grados, la sensación térmica podría llegar a ser más fría, reflejando un ambiente algo cargado debido a la humedad que alcanzará el 80%. A medida que avanzan las horas, el sol tendrá compañía de algunas nubes, pero las posibilidades de lluvia son mínimas hasta que llegue la tarde.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su máxima en 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más agradable. Sin embargo, se prevén chubascos dispersos al caer la noche, por lo que es recomendable tener un paraguas a mano. Además, el viento soplará con suavidad, a unos 5 km/h, lo que no generará inconvenientes, permitiendo disfrutar de las últimas horas de luz hasta las 18:01. A lo largo del día, Bilbao vivirá un vaivén de temperaturas y cielos variados que invitarán a disfrutar del aire libre con precaución.

Cielo gris con chubascos intermitentes en Baracaldo

Baracaldo se despierta bajo un cielo gris y pesado, con la sensación de que el tiempo se ha enlentecido, anticipando inestabilidad. A medida que avanza la mañana, se espera que los primeros chubascos hagan su aparición, dejando una mañana fresca con temperaturas que rondan los 11°C.

La tarde traerá consigo un leve respiro, aunque las nubes seguirán acumulándose con un 50% de probabilidad de lluvia. El viento, suave en la mañana, podrá tornarse más fuerte con rachas que alcanzarán los 30 km/h. La humedad, cerca del 85%, puede generar una sensación térmica fresca, así que no olvides llevar paraguas y una prenda que te abrigue.

Guecho: cielo parcialmente nublado y lluvias

El día amanece en Guecho con una temperatura mínima de 12 °C y un cielo que comienza ligeramente nublado, con una sensación térmica muy parecida. A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su pico en 16 °C, aunque el ambiente se sentirá algo pesado debido a la humedad, que oscilará entre el 60% y el 75%. A la tarde, la probabilidad de lluvia sube al 50%, por lo que es posible que algunos chaparrones nos acompañen. El viento será suave, soplando del norte a unos 10 km/h, con rachas de hasta 32 km/h, añadiendo un toque fresco a nuestra tarde.

A lo largo del día, la luz del sol nos acompañará por cerca de 10 horas y 13 minutos, desde las 07:48 hasta las 18:01. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y, aunque las temperaturas no serán muy elevadas, resultará en general un día variable, donde es recomendable tener a mano un paraguas, especialmente para el final de la jornada.

Santurce: parcialmente nublado y suave ambiente

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia durante la tarde-noche, el viento será suave, permitiendo una jornada tranquila y agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La sensación térmica será placentera, lo que invita a salir y aprovechar las horas de luz, ya sea visitando el parque, tomando un café en la terraza o simplemente caminando por las calles.

Cielo nublado y probabilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se despierta con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas alrededor de 9 grados. Con una ligera brisa del norte, el ambiente es agradable, ideal para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumenta en la tarde, cuando las nubes serán más densas y la temperatura alcanzará su pico de 17 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse por capas, ya que la sensación térmica puede descender al caer la noche.