Marlaska coloca a la Guardia Civil a los pies de los narcos

Imaginen ustedes lo absurdo y trágico de la situación: los guardias civiles que fueron fatalmente arrollados por la narcolancha de los mafiosos el pasado febrero en Barbate no pudieron hacer uso de su arma hasta que, desgraciadamente, su suerte ya estaba echada. Y es que pese a que la Benemérita reclama un nuevo protocolo interno para poder saber cuándo están autorizados a utilizar su arma sin temor a terminar envueltos en un proceso sancionador, el Ministerio de Interior de Grande-Marlaska descarta modificar esta normativa, que data de hace más de 40 años y que seguirá vigente como hasta ahora.

La frase»¡Disparad, disparar, disparad coño, van a por nosotros!» que recoge el vídeo captado por la cámara que llevaba uno de los agentes de la Guardia Civil atacados por una narcolancha en el puerto de Barbate es suficientemente explícita. Y es que las dudas de los agentes a utilizar su arma reglamentaria para hacer frente a una agresión manifiesta es consecuencia de un protocolo absurdo que les obliga a hacer uso de la misma bajo condiciones de proporcionalidad tasadas que, en la práctica, les colocan a los pies de los narcos del Estrecho. El protocolo que guía a los agentes de Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre cuándo pueden y cuando no disparar seguirá siendo el vigente, que data de 1983, lo que les coloca en una situación de palmaria inferioridad ante los criminales. Es como si, además de contar con medios absolutamente insuficientes, fueran atados de manos. Por eso la orden que recibieron los guardias civiles asesinados fue «meteos al agua y que os vean». No había intención de enfrentarse a los narcos ni de buscar detenciones, sino simplemente disuadir a las narcolanchas. Esta es la realidad. La pregunta es obvia: ¿Si tienen pocos medios y, además, no pueden utilizarlos por aquello de guardar la proporcionalidad en el uso de la fuerza, qué seguridad pueden ofrecer si no son capaces de garantizar su propia seguridad?