Este reloj inteligente hace llamadas con IA, aguanta bajo el agua y dura 11 días: y no, no es un Apple Watch

Has decidido que es momento de sumarte a la ola de los smartwatches, estás buscando uno para el Día de la Madre o simplemente quieres deshacerte de tu antiguo reloj. Sea cual sea tu caso, deberías echar un vistazo al Reloj CMF Watch Pro 2. Este reloj inteligente nos ha sorprendido por su diseño y su pantalla AMOLED, pero sobre todo por la amalgama de funciones que trae. Limpia tu voz con IA en las llamadas, incluye 120 modos deportivos, autonomía de 11 días… ¡y cuesta menos de 32 €!

Es de la marca Nothing, que viene pisando fuerte en cuanto a calidad/precio en materia de gadgets, y es ideal para cualquier uso que quieras darle: sea para cuidar tu salud, para mejorar en el deporte, para gestionar tu complicada agenda o para fardar de gadget nuevo.

Lo mejor de este reloj inteligente

La pantalla AMOLED se ve impecable incluso a plena luz del sol.

La batería de 305 mAh aguanta hasta 11 días de uso normal y 25 horas con GPS activado a pleno rendimiento.

Puedes hacer y recibir llamadas directamente desde la muñeca con él, y hasta elimina ruido usando la IA.

Es resistente al agua, al polvo y a los golpes. Te lo puedes llevar para entrenar sin problema.

Reloj CMF Watch Pro 2

Es cierto que lo que más llama la atención del Reloj CMF Watch Pro 2 es su diseño, pero, cuando empiezas usarlo, pasa a ser lo último. No solo porque sea muy resistente y deportivo, sino porque el reloj cuenta con mil funciones para lo que quieras. La pantalla AMOLED es de 1,32 pulgadas, por lo que no solo es grande, sino que además se ve genial en cualquier circunstancia. Luego, tiene de todo a nivel de monitorización de la salud, seguimiento GPS o deporte (trae 120 modos deportivos), de hecho, hasta te puntúa la salud a diario para ver qué mejorar y cómo. En cuanto a conectividad, que es la otra parte importante, puede gestionar redes sociales, hacer y recibir llamadas e instalar muchas apps distintas. Y no te preocupes por compatibilidades, ya que es compatible con cualquier móvil con Android 8.0 o superior o iPhone con iOS 13 o superior. Todo por Bluetooth 5.3.

Es deportivo, pero elegante; resistente, pero ligero; avanzado, pero barato. Una auténtica caja de sorpresas pensada sobre todo si haces deporte y te quieres hacer un buen seguimiento, o si necesitas estar conectado a todas horas.

¿Qué opinan los usuarios de este reloj?

Como podrás ver en las reseñas que hemos podido recopilar, la mayoría de usuarios de este smarwatch destaca sobre todo lo práctico e intuitivo que es, además de la pantalla AMOLED que lleva y la autonomía que ofrece. Echa un vistazo:

«He tenido otros smartwatchs pero este reloj se nota superior. Tiene buena conexión y se instala rápidamente.»

«Súper práctico e intuitivo. Me encanta. Se ajusta bien a la muñeca y el modo ahorro de batería es fenomenal. Dura un montón.»

«Diseño elegante y moderno, Pantalla AMOLED clara y vibrante, Larga duración de la batería.»

Con venta y envío desde España, este reloj llegará a tu domicilio en un plazo máximo de 2 días tras realizar la compra. La entrega es bastante rápida, ideal si lo quieres como regalo para el Día de la Madre.

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