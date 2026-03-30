Semana Santa en Madrid 2026: procesiones, horarios y claves

La Semana Santa vuelve a tomar Madrid con una mezcla muy particular de recogimiento y movimiento constante. No es Sevilla ni Málaga, pero la capital ha ido construyendo con los años una identidad propia: menos barroca, más contenida, aunque cada vez con más público en las calles.

Este 2026 no será una excepción. De hecho, todo apunta a una edición especialmente concurrida. La coincidencia con días festivos y el aumento del turismo interno han disparado las previsiones de asistencia, sobre todo en el eje que va del barrio de los Austrias a la Puerta del Sol.

El peso de la tradición en pleno centro

Hay procesiones que, pase lo que pase, marcan el pulso de la semana. La del Cristo de Medinaceli es una de ellas. No solo por la devoción que arrastra, sino porque convierte el entorno de su basílica en un punto casi impracticable durante horas. No es raro ver colas desde primera hora incluso días antes.

El Viernes Santo concentra buena parte de los momentos más reconocibles. A lo largo de la tarde, varias hermandades recorren el centro con itinerarios que, aunque similares año tras año, siempre dejan pequeñas variaciones que obligan a estar atentos.

El Jueves Santo, por su parte, funciona como antesala. Hay más margen para moverse, pero también empieza a notarse el aumento de gente, especialmente en calles como Mayor o Arenal, donde es complicado encontrar sitio si no se llega con tiempo.

Horarios: entre la planificación y la improvisación

Sobre el papel, los horarios de la Semana Santa en Madrid están bastante definidos. En la práctica, no tanto. Retrasos, paradas más largas de lo previsto o ajustes por seguridad son habituales.

La mayoría de procesiones arrancan entre las 18:00 y las 20:00, aunque algunas se alargan hasta bien entrada la madrugada. El Viernes Santo es el día más exigente en este sentido: hay actividad prácticamente continua durante horas.

Un consejo básico que repiten tanto organizadores como veteranos es no confiarse demasiado con el reloj. Llegar con antelación marca la diferencia entre ver una procesión con cierta comodidad o quedarse bloqueado entre la multitud sin apenas visibilidad.

Calles llenas y turismo al alza

Madrid lleva tiempo consolidando su Semana Santa como reclamo turístico. Sin el peso histórico de otras ciudades, ha sabido apoyarse en su accesibilidad y en una programación cada vez más organizada.

Los hoteles del centro rozan el lleno y muchos restaurantes trabajan con reservas cerradas desde días antes. También se nota en el transporte público, especialmente en las líneas que conectan con el casco histórico.

Aun así, la experiencia sigue siendo distinta. Aquí no todo gira en torno a la procesión. Muchos visitantes combinan los recorridos con museos, terrazas o simplemente paseos por una ciudad que, durante estos días, cambia ligeramente de ritmo.

Qué tener en cuenta antes de ir

Quien se acerque por primera vez suele cometer el mismo error: improvisar. Y la Semana Santa en Madrid, aunque más flexible que en otras ciudades, no perdona del todo esa falta de previsión.

Elegir bien el punto desde el que ver una procesión es clave. Las zonas más abiertas permiten algo más de margen, mientras que en calles estrechas la densidad de gente aumenta rápido.

También conviene asumir que habrá cortes de tráfico y desvíos. El transporte público sigue siendo la mejor opción, aunque incluso ahí se registran momentos de saturación.

En el fondo, la Semana Santa madrileña funciona así: una combinación de tradición, logística y paciencia. Quien entienda ese equilibrio, probablemente repita.

Te dejamos los cinco restaurantes con las mejores torrijas de Madrid.