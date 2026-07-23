El calor extremo eleva hasta un 50% las asistencias en carretera

Las asistencias en carretera se incrementan hasta un 25% en verano y hasta un 50% en días de temperaturas máximas. Así lo pone de manifiesto un análisis de Autoclub Mutua, el mayor club de automovilistas de España perteneciente al Grupo Mutua Madrileña, realizado con datos de 2025. Precisamente el ejercicio pasado volvió a batir récords de temperatura en España, lo que generó un impacto al alza en las asistencias a vehículos en carretera, principalmente en los meses estivales.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el verano de 2025 fue el más cálido desde que hay registros y en su transcurso hubo tres importantes olas de calor, con episodios que superaron los 45 grados en algunas localidades, como Jerez de la Frontera, Murcia y Alcantarilla. Javier Sabio, director de Autoclub Mutua, afirma que hay una estrecha relación entre las olas de calor y las asistencias en carretera, que se incrementan ante los mayores problemas de calentamiento que sufren los vehículos.

“En este contexto, tomar las máximas precauciones con los vehículos y sus ocupantes es fundamental para evitar incidentes. Es en épocas de elevadas temperaturas cuando se registra el mayor número de asistencias en carretera de todo el año”, comenta Javier Sabio.

En 2025, Autoclub Mutua gestionó un 37% de las asistencias totales del año en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Las asistencias más numerosas se debieron a averías mecánicas y del motor (38,1%). En este apartado se incluyen incidencias en el sistema de refrigeración (radiador, manguitos, bomba de agua), en el sistema de alimentación (bomba combustible, inyección, etc) o relacionadas con el cambio de marcha, el sistema de frenos, los amortiguadores o la pérdida de aceite. A continuación, un 34,2% de las incidencias se produjeron por problemas de arranque o con las baterías, seguidas de las asistencias relacionadas con los neumáticos (17,5%), accidentes (7,8%) y otros percances (2,4%).

Las asistencias se duplican en la última década

En los últimos diez años, las asistencias en carretera gestionadas por la compañía en periodo estival se han más que duplicado. En concreto, las asistencias de Autoclub Mutua en verano han pasado de unas 219.000 en 2016 a superar las 500.000 el pasado año.

Menos averías en vehículos eléctricos

El análisis también revela que los vehículos híbridos y eléctricos tienen menos incidencias con la batería y el arranque que los de combustión. Las cifras de Autoclub Mutua de 2025 muestran que mientras la frecuencia de asistencias para vehículos de combustión por problemas de batería o arranque es de 5,3 sobre 100, en el caso de los híbridos o eléctricos es de 3,4 sobre 100, lo que supone un 36% menos.

La casuística es similar en el caso de averías mecánicas o eléctricas: mientras la frecuencia de este tipo de asistencias para vehículos de combustión es de 4,5 sobre 100, en el caso de los híbridos o eléctricos es de 3,7 sobre 100, lo que supone un 18% menos.

Precisamente en relación con los vehículos electrificados Javier Sabio explica que “es habitual que en verano se produzca una ligera reducción de la autonomía durante los episodios de calor intenso”. “Pero esto no implica la existencia de una avería”, señala.

Mutua Madrileña es una de las entidades líderes en España en el aseguramiento de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos). Desde 2014, ha realizado más de 120.000 asistencias a este tipo de vehículos. “Contamos ya con un gran expertise en la reparación de incidencias de coches híbridos y eléctricos. Nuestra estadística muestra que este tipo de vehículos no sufren más incidencias que los de combustión. Las cifras son similares, si bien en aspectos como la batería o las averías mecánicas hemos visto que son menores las frecuencias siniestrales”, comenta Sabio.

10 consejos para cuidar de los vehículos electrificados en verano

Las altas temperaturas propias del verano pueden influir tanto en la autonomía como en el rendimiento de los vehículos eléctricos. Aunque están diseñados para funcionar con normalidad en condiciones exigentes, adoptar algunos hábitos sencillos puede ayudar a mejorar la eficiencia, prolongar la vida útil de la batería y evitar imprevistos durante los desplazamientos. Con el objetivo de prevenir incidentes en estos meses de verano, Autoclub Mutua ofrece las siguientes recomendaciones:

Mantener la batería dentro de un rango de temperatura moderado, entre 15 ºC y 30 ºC , siempre que sea posible. Las temperaturas extremas obligan al sistema de gestión térmica a trabajar con mayor intensidad, lo que puede repercutir en el consumo energético.

, siempre que sea posible. Las temperaturas extremas obligan al sistema de gestión térmica a trabajar con mayor intensidad, lo que puede repercutir en el consumo energético. Evitar la carga rápida , especialmente durante los días de más calor. Aunque resulta muy útil en viajes o situaciones puntuales, la carga lenta o semirrápida es, en general, una opción más favorable para la conservación de la batería.

, especialmente durante los días de más calor. Aunque resulta muy útil en viajes o situaciones puntuales, la carga lenta o semirrápida es, en general, una opción más favorable para la conservación de la batería. Estacionar el vehículo en zonas de sombra o en garaje . Reducir la exposición directa al sol ayuda a mantener una temperatura más estable tanto en el habitáculo como en la batería, lo que mejora la eficiencia del sistema de climatización cuando se reanuda la marcha.

. Reducir la exposición directa al sol ayuda a mantener una temperatura más estable tanto en el habitáculo como en la batería, lo que mejora la eficiencia del sistema de climatización cuando se reanuda la marcha. Recargar la batería antes de que esté prácticamente agotada . Durante las olas de calor, el vehículo puede utilizar parte de la energía disponible para refrigerar la batería y mantenerla en condiciones óptimas. Por este motivo, lo ideal es conservar un margen de carga suficiente por encima del 20%. Igualmente, si el vehículo va a permanecer estacionado durante varios días, conviene evitar dejar la batería completamente cargada. Un nivel de carga intermedio resulta más adecuado para preservar su estado y minimizar el estrés al que están sometidas las celdas.

. Durante las olas de calor, el vehículo puede utilizar parte de la energía disponible para refrigerar la batería y mantenerla en condiciones óptimas. Por este motivo, lo ideal es conservar un margen de carga suficiente por encima del 20%. Igualmente, si el vehículo va a permanecer estacionado durante varios días, conviene evitar dejar la batería completamente cargada. Un nivel de carga intermedio resulta más adecuado para preservar su estado y minimizar el estrés al que están sometidas las celdas. Aprovechar las funciones de preacondicionamiento del habitáculo , si el vehículo las incorpora, antes de iniciar un trayecto. Enfriar el interior mientras el coche permanece conectado al punto de carga permite utilizar energía de la red eléctrica en lugar de la batería, lo que mejora la autonomía disponible al comienzo del viaje.

, si el vehículo las incorpora, antes de iniciar un trayecto. Enfriar el interior mientras el coche permanece conectado al punto de carga permite utilizar energía de la red eléctrica en lugar de la batería, lo que mejora la autonomía disponible al comienzo del viaje. No hay que renunciar al uso del aire acondicionado para intentar ganar algunos kilómetros de autonomía . Lo más eficiente es utilizarlo de forma inteligente, especialmente si el habitáculo se ha enfriado previamente mientras el vehículo estaba conectado a la red.

. Lo más eficiente es utilizarlo de forma inteligente, especialmente si el habitáculo se ha enfriado previamente mientras el vehículo estaba conectado a la red. Planificar las recargas, especialmente en los desplazamientos largos . Durante el verano aumenta considerablemente la ocupación de muchas estaciones de carga y pueden producirse incidencias o averías puntuales. Disponer de alternativas previstas evitará retrasos innecesarios y aportará mayor tranquilidad durante el viaje.

. Durante el verano aumenta considerablemente la ocupación de muchas estaciones de carga y pueden producirse incidencias o averías puntuales. Disponer de alternativas previstas evitará retrasos innecesarios y aportará mayor tranquilidad durante el viaje. Contar con varias aplicaciones de acceso a redes de recarga , como Tesla, Zunder, Waylet u otras similares. Tener diferentes opciones disponibles facilita encontrar soluciones alternativas si un punto de carga no está operativo o presenta una elevada ocupación.

, como Tesla, Zunder, Waylet u otras similares. Tener diferentes opciones disponibles facilita encontrar soluciones alternativas si un punto de carga no está operativo o presenta una elevada ocupación. Revisar periódicamente la presión de los neumáticos . El calor puede modificar la presión interior y afectar tanto a la seguridad como al consumo energético y la autonomía del vehículo.

. El calor puede modificar la presión interior y afectar tanto a la seguridad como al consumo energético y la autonomía del vehículo. Utilizar siempre sistemas de recarga homologados y seguir las indicaciones del fabricante. Evitar conexiones improvisadas, alargadores o instalaciones que no estén preparadas para soportar las necesidades de carga de este tipo de vehículos.

Las altas temperaturas no solo afectan al vehículo, sino también al bienestar y la seguridad de sus ocupantes. “Una adecuada planificación del viaje y la adopción de medidas preventivas sencillas pueden marcar la diferencia para disfrutar de desplazamientos más cómodos y seguros durante los meses de verano”, comenta Javier Sabio, de Autoclub Mutua.

Consejos para cuidar el bienestar de los ocupantes del vehículo durante los viajes con altas temperaturas