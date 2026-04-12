Los zoólogos celebran un hito colosal en Fuengirola: el único gorila nacido en España en 2025 empieza a dar sus primeros pasos

Ernie, el gorila más famoso de España, ya da sus primeros pasos. Esta cría de gorila de llanura, una especie catalogada en peligro crítico de extinción, fue la única nacida en nuestro país en 2025. El BIOPARC Fuengirola informó hace unos días que ya está dando sus primeros pasos acompañada de su madre, la también famosa Wefa, que en los últimos meses se ha llevado todos los focos en la Costa del Sol. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los primeros pasos de la cría de gorila más famosa de España.

Ernie se ganó el corazón de todos los españoles el pasado 29 de noviembre, cuando la hembra Wefa, su madre, dio a luz al único ejemplar de gorila de llanura nacido en España (y el segundo de Europa) en 2025. Este dato tiene relevancia, ya que esta especie está catalogada en peligro crítico de extinción. Tal fue el acontecimiento que BIOPARC Fuengirola sacó a consulta popular el nombre de la cría, que es macho. Finalmente, ganó la opción de Ernie con el 44% de los votos. Este nombre rinde homenaje a Ernest, que fue uno de los gorilas más emblemáticos de la historia del parque y que falleció en 2017 por causas naturales.

«Ayer vivimos un momento único: Wefa, nuestra hembra de gorila de llanura, dio a luz a plena luz del día y ante los visitantes en el recinto exterior. La pequeña cría es el primer gorila nacido en España en 2025 y solo el segundo en toda Europa este año», dijo en su día el parque en un comunicado en el que dejó claro que este nacimiento suponía un «paso enorme para la conservación de una especie catalogada en peligro crítico de extinción». «El parto fue rápido, natural y la madre está cuidando a su bebé con total dedicación. El grupo también muestra un comportamiento ejemplar, respetando al nuevo miembro y acercándose con suavidad para reconocerlo», informaron.

Ernie es el gorila más famoso de España

Ahora, cuatro meses después, BIOPARC Fuengirola ha hecho una publicación en la que ha informado de los primeros pasos de Ernie. «Sí son los primeros pasos del pequeño Ernie. 4 meses, primeras exploraciones y mucha curiosidad… pero siempre bajo la atenta mirada de su mamá, Wefa. Una historia que va de crecimiento, pero también de conservación», escribió la cuenta oficial del parque, que subió un vídeo con los pasitos del joven gorila junto a su madre.

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«Su evolución está siendo muy positiva y acorde a lo esperado para su edad. Ya muestra curiosidad por el entorno y comienza a interactuar de forma progresiva, aunque siempre bajo la protección de su madre, lo cual es fundamental en esta fase», señalan desde el equipo técnico de Bioparc Fuengirola en la página web del parque situado en Fuengirola.

Según reza en su página web, BIOPARC Fuengirola alberga uno de los grupos reproductores de gorila de llanura occidental más relevantes dentro del programa europeo de conservación (EEP), siendo además el único centro en Andalucía que participa en esta iniciativa internacional.

«En este contexto, nacimientos como el de Ernie resultan fundamentales, ya que contribuyen a mantener una población genéticamente viable y refuerzan el papel de estos centros en la protección activa de una especie catalogada en peligro crítico de extinción», informan.