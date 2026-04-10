Conmoción en la zoología sin precedentes: nace una cría del ave más longeva del mundo con 74 años

Las islas Midway, ubicadas en mitad del océano Pacífico, son conocidas por la batalla de Midway, que tuvo lugar entre el 4 y el 7 de junio de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial. La Marina de Estados Unidos repelió un ataque de Japón, y esto cambió por completo el rumbo del conflicto. Hoy en día, los únicos habitantes son los agentes de vigilancia del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), quienes han informado del nacimiento de una cría de albatros Layson, el ave silvestre más longeva del mundo. Se trata de un hito histórico, ya que Wisdom, la madre, tiene 74 años de edad.

Los ornitólogos identificaron y marcaron a Wisdom en 1956, colocándole una anilla en el tarso mientras incubaba su primer huevo. El objetivo era poder seguir su trayectoria y mejorar el conocimiento sobre la especie. Su anilla, con el código «Z333», permite reconocerla fácilmente. En aquel momento tenía unos cinco años. Gracias a ese seguimiento, se sabe que ha puesto entre 50 y 60 huevos, de los cuales al menos 30 polluelos han logrado salir adelante. Esta ave está incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y organizaciones como BirdLife International advierten de un declive cercano al 70% desde los años 50.

Nacimiento de una cría del ave más longeva del mundo

Wisdom no es un albatros cualquiera: está considerada el ave silvestre más longeva registrada, con una edad aproximada de 74 años. Una cifra excepcional que supera ampliamente la esperanza de vida media de su especie, situada en torno a los 60 años. Los biólogos identificaron a Wisdom por primera vez en 1956, cuando acababa de poner un huevo. Se estima que entonces tenía al menos cinco años, ya que estas aves no suelen reproducirse antes de esa edad.

A lo largo de su vida, se calcula que ha puesto entre 50 y 60 huevos, de los cuales al menos 30 han salido adelante. Durante décadas compartió pareja con un macho llamado Akeakamai, con quien regresaba cada año al mismo lugar de anidación, como es habitual en los albatros de Laysan. Sin embargo, tras la desaparición de Akeakamai, recientemente se ha observado a Wisdom realizando danzas de cortejo con otros machos.

«El hábitat del atolón Midway no sólo alberga millones de aves, también cuenta con innumerables generaciones y familias de albatros» asegura Kelly Goodale, biólogo del refugio. «Es todo un acontecimiento ver a Wisdom regresar a casa rodeada de sus polluelos. ¡Toda una reunión familiar!»

Albatros de Laysan

El albatros es una de las aves más emblemáticas del planeta, conocida por su gran tamaño y su extraordinaria capacidad para volar largas distancias. Es muy fácil de identificar por su plumaje blanco, pico amarillo y alas oscuras. Pasa la mayor parte de su vida en el mar y sólo regresa a tierra para reproducirse, siempre en lugares muy concretos.

El albatros de Laysan comienza a reproducirse por primera vez entre los siete y los nueve años de edad. Durante la temporada reproductiva, las parejas realizan una «danza de cortejo», que incluye movimientos como inclinar la cabeza, acicalarse las plumas bajo las alas con el pico, balancear la cabeza de lado a lado o apuntar al cielo mientras emiten sonidos característicos.

El ave más longeva del mundo pone un único huevo de color blanco lechoso con manchas marrones, y tanto el macho como la hembra se turnan en la incubación, que suele durar entre 64 y 65 días. Tras la eclosión, uno de los progenitores permanece con la cría durante las primeras dos o tres semanas, mientras el otro se encarga de buscar alimento. Ambos alimentan al polluelo mediante regurgitación.

Aunque en el pasado las redes y la pesca causaron numerosas muertes, estas amenazas han disminuido. Sin embargo, el principal problema actual es la ingesta de residuos plásticos. Estas aves suelen ingerir fragmentos de colores brillantes al confundirlos con alimento, lo que supone un grave riesgo para su salud. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) ha alertado de que la acumulación de estos materiales no digeribles puede provocarles daños severos e incluso la muerte. Además, el aumento del nivel del mar amenaza con inundar sus zonas de nidificación en islas bajas.

«Se reconoce la importancia de integrar los resultados de los censos en el mar con los datos de seguimiento satelital y GPS, con el objetivo de lograr una comprensión más completa del uso espacio-temporal de las especies en el Océano Pacífico Norte. A partir de la combinación de toda la información sobre distribución marina, sería posible identificar y mapear las asociaciones con características oceanográficas a una escala amplia y básica. Estos mapas, superpuestos con los datos estacionales del esfuerzo pesquero, proporcionarían a los países implicados herramientas valiosas para detectar áreas de alto riesgo y pesquerías potencialmente peligrosas para la fauna marina», concluye la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.