Vargas y Manzambi arrebatan a Canadá el liderato para hacer primera a Suiza

Suiza arrebata a Canadá la primera posición de grupo y les expulsa de su país. Tenían los canadienses la clasificación asegurada, pero la victoria les daba el privilegio de seguir en Vancouver hasta cuartos de final. Sin embargo, esa sede será para los helvéticos, que tuvieron de nuevo a Rubén Vargas y Johan Manzambi como líderes. Invictos terminan los europeos, que han enmendado el accidente contra Qatar de la primera jornada para remontar el vuelo y llegar a la siguiente fase como primeros.

Suiza buscaba como foránea el liderato del Grupo B. Lo hacía sabiendo que no les servía el empate, dada la diferencia de goles. Era ganar o ganar. No había más para unos helvéticos que tenían ya la segunda plaza asegurada. La necesidad de ser primeros de grupo residía más en una Canadá que, en ese caso, seguiría jugando en casa hasta que el Mundial abandone el país y se juegue únicamente en Estados Unidos, ya en cuartos de final. Si querían seguir junto a su afición, debían como mínimo rascar un punto, puesto que de lo contrario se irían a Los Ángeles a jugar ante el segundo del grupo de México.

Y el partido estuvo de lo más disputado. La primera parte acabó con un empate sin goles en el que los alces lo buscaron ligeramente más, pero los goles se guardaron para la segunda parte. Yakin se guardó ante Bosnia a Rubén Vargas y a Manzambi, que revolucionaron el partido en su tramo final y les permitieron acabar goleando. Aquí fueron de la partida y Vargas aprovechó la primera jugada de la segunda mitad para adelantar a los suizos.

Los protagonistas de Suiza volvieron a ser los mismos, saliendo del túnel de vestuarios de lo más enchufados. Vargas aprovechaba la primera ocasión para poner a los suyos por delante. Manzambi le metía un balón a Embolo, que no acertaba, y aparecía al segundo palo sólo el futbolista del Sevilla para poner primera a su selección. Qué sensación está causando Manzambi. Tras su irrupción estelar ante Bosnia y su asistencia, llegaba desde atrás 10 minutos después para que Embolo le regalase el gol.

Kobel deja a Canadá segunda

Pero tenía que llegar la reacción de los canadienses. Apretaron mediada la segunda parte para intentar acercarse a ese empate que les pudiera situar en la primera plaza del grupo. Llegó el tanto en el 76′ por medio de Promise David. Fue un auténtico golazo. El balón directo de la defensa a Buchanan lo controló el del Villarreal con una delicatesen. La mandó al corazón del área, donde apareció el futbolista de la Union Saint-Gilloise para rematar a gol de primeras. Había entrado un minuto antes al terreno de juego.

El gol lanzó a Canadá, que las tuvo de todos los colores para lograr el empate. Sin embargo, se encontraron con un Kobel que sacó su mejor versión para evitar el empate y sostener la primera plaza de su selección. Suiza espera a un tercero, mientras que Canadá se despide de su afición y de su país y jugará ante el segundo del grupo A en Los Ángeles.