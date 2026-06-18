Suiza vuela en Los Ángeles hacia dieciseisavos goleando a Bosnia y Herzegovina

Suiza vuela hacia la siguiente fase goleando a Bosnia y Herzegovina. Todo, en un partido en el que sobraron 75 minutos de un aburrimiento extremo, pero que contó con un último cuarto de hora para el recuerdo, que fue un aluvión helvético y un recital goleador. Rubén Vargas cambió por completo el partido, marcando un gol y asistiendo en otro a Johan Manzambi, que hizo un doblete. Granit Xhaka, de penalti, cerraría la goleada ante una selección balcánica que estaba totalmente superada, desquiciada y en inferioridad numérica desde el 80′, cuando esto estaba 1-0.

Partido de obligaciones para una selección helvética que, tras pinchar en su estreno ante Qatar, no podía hacer otra cosa que no fuera ganar. Enfrente, una Bosnia a la que nadie esperaba en este Mundial y que, tras eliminar en la repesca a Italia, dejó una buena imagen ante Canadá en el estreno. Ahora, los balcánicos contaban con un Dzecko que no participó en el debut y que volvía de inicio en un partido en el que peleaban por la primera plaza del grupo.

El partido no tuvo mucha historia. Veníamos de ver un República Checa–Sudáfrica nada bueno y tampoco lo fue este. Se palpaba el miedo, sobre todo en un equipo suizo un tanto bloqueado y al que le costó muchísimo soltarse. No sería hasta el tramo final cuando lo harían. Lo cierto es que a Bosnia el empate le suponía prácticamente la clasificación, teniendo en cuenta que se medirán en la última jornada a Qatar y quizás pecaron de conformistas.

No estaba siendo un partido nada bueno de los suizos ante unos ordenados Dragones, que concedían poco y generaban menos. Estuvieron a punto de marcar de chilena los suizos, que hasta ese momento no habían tenido mucha puntería, recordando al equipo que se la pegó ante Qatar en la primera jornada, después de fallar un sinfín de ocasiones.

Entonces llegó ese tiempo muerto en el que han convertido la pausa de hidratación, que lo cambió todo. Pasamos de tener un partido totalmente aburrido a un auténtico espectáculo. En 15 minutos más el alargue vimos cinco goles. Los cambios le funcionaron a la perfección a Murat Yakin, puesto que metió a Johan Manzambi, Sow y Vargas. Ahí se desataron los helvéticos.

15 minutos frenéticos

Fueron 15 minutos de puro cine en Los Ángeles. No había mejor escenario. Entonces Manzambi sobresalió, tumbando la solidez bosnia. Con una volea ponía el primero. Minutos después, era expulsado Muharemovic y entonces se terminaba de desatar el equipo centroeuropeo. Vargas marcó un golazo con el que enterraba toda opción de los balcánicos y, después, asistía a Manzambi, que firmaba su doblete. Mahmic hacía un golazo a la salida de un córner en el descuento para maquillar el resultado y un penalti cometido en el último minuto permitía a Xhaka estrenarse.