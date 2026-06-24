Bosnia acaba con el sueño qatarí de Lopetegui

El sueño de la Qatar de Julen Lopetegui se acabó en Seattle ante Bosnia y Herzegovina. La selección balcánica superó por 3-1 a la anfitriona de 2022 en la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial. Este resultado elimina a Qatar, que finaliza en última posición del grupo, y deja a Bosnia con muchas opciones de clasificar a los dieciseisavos como una de los mejores terceras. El joven Alajbegovic abrió la lata con un golazo y un tanto en propia puerta de Al Brake amplió la renta. Al Haydos recortó distancias para Qatar, a la que el poste le privó del empate. Los de Lopetegui tuvieron opciones, pero tras el tanto del bosnio Mahmic no hubo margen para repetir el ‘milagro’ de Suiza.

Bosnia y Herzegovina salió de forma decidida a por los tres puntos, sabiendo que el empate le dejaba prácticamente sin opciones de clasificar a las eliminatorias como una de las mejores terceras. El partido 150 de Edin Dzeko con el combinado balcánico comenzó con dos disparos a puerta antes de cumplir los tres minutos de juego. Demirovic y Sunjic pusieron a prueba los nervios de Abunada. El portero qatarí desbarató ambas ocasiones, aunque comenzó a sembrar dudas bajo palos.

Qatar, en cambio, no conseguía inquietar la meta bosnia, salvo en un contraataque comandado por Afif y abortado por la defensa balcánica cuando el delantero ya buscaba el tiro. Tras la pausa de hidratación no hubo un cambio de guion, sino más bien una continuación del mismo. A los 29 de partido, Alajbegovic encontró premio desde la frontal. La joven perla balcánica de 18 años firmó una jugada de ensueño para su primer tanto en un Mundial. Con el control orientado eliminó a dos rivales, otro quedó atrás tras un quiebro y, con la confianza por las nubes, no se lo pensó. Zapatazo a la escuadra derecha de Abunada para el 1-0.

La selección de Sergej Barbarez olió la sangre y fue a buscar a una selección qatarí herida por el mazazo del primer gol. Si para abrir la lata primó la juventud, la música del segundo tanto bosnio la pusieron los ‘viejos rockeros’ de Bosnia y Herzegovina. Kolasinac centró desde la izquierda y encontró la bota derecha Dzeko. El intento de remate del capitán bosnio lo desvió Al Brake, que acabó introduciendo el balón en su propia portería para distanciar a los balcánicos en el marcador en el minuto 34.

Bosnia no sentenció y Qatar rozó el empate

El mismo Dzeko tuvo en sus botas el 3-0 para sentenciar el partido antes del descanso. El ariete de 40 años se plantó ante Abunada tras un gran desmarque, enfiló portería y sólo el poste pudo privarle de marcar. Bosnia y Herzegovina pagó falta de puntería minutos después. Edmilson aprovechó un despiste de los balcánicos en su propia área para servir en bandeja el 2-1 a Al Haydos. El capitán qatarí, con 188 internacionalidades a sus espaldas, no perdonó el regalo. Al equipo bosnio se le hizo muy larga la primera mitad, aunque esta vez el poste estuvo de su lado para desviar el lanzamiento del qatarí Ró-Ró.

Después del paso por vestuarios no cambió el contexto del partido. Ambos conjuntos tenían espacio para correr, lo que favorecía a una selección qatarí que marchaba por detrás en el electrónico. Entre destellos de clase de Alajbegovic y contraataques de los de Julen Lopetegui, Afif tuvo el empate en sus botas. El delantero buscó la escuadra del meta, en vez de optar por el disparo cruzado, y acabó encontrando la red exterior de la portería de Vasilj.

Bosnia y Herzegovina siguió sin reaccionar ni parecerse al equipo que sometió a Qatar durante los primeros compases del duelo. No hicieron efecto a corto plazo los cambios de Barbarez en el juego de los balcánicos, aunque sí en un Edin Dzeko que lanzó una botella tras ser sustituido. El empuje qatarí fue mermando con el paso de los minutos y terminó de apagarse con el 3-1 de Mahmic, que había entrado por Dzeko, a diez minutos del final. Un gol que acabó con el sueño de una Qatar que, bajo el mando de Lopetegui, ha llegado a soñar con la clasificación a las eliminatorias en el primer Mundial en el que accede por méritos propios tras ser anfitriona en 2022.