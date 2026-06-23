Cómo funciona el desempate de puntos en la fase de grupos del Mundial 2026

El Mundial 2026 ha introducido importantes novedades en su formato. La ampliación a 48 selecciones participantes no solo ha incrementado el número de grupos y partidos, sino que también ha modificado algunos aspectos clave relacionados con la clasificación a las rondas eliminatorias. Entre ellos destaca el sistema utilizado para resolver los empates a puntos en la fase de grupos, un escenario habitual en los grandes torneos internacionales.

La primera fase de la Copa del Mundo sigue siendo decisiva para determinar qué equipos continúan en la competición. Lejos de ser un simple trámite para las selecciones más potentes, los grupos suelen dejar sorpresas y eliminaciones inesperadas. Además, la posición final condiciona el camino posterior hacia el título, por lo que cada punto puede resultar determinante.

En esta edición, la FIFA ha dado un giro relevante a los criterios de desempate. El organismo ha dejado en segundo plano la diferencia de goles como elemento principal y ha otorgado una mayor importancia a los enfrentamientos directos entre los equipos igualados. Se trata de una modificación que ya había sido utilizada como experiencia previa en otras competiciones recientes y que ahora se aplica oficialmente en la Copa del Mundo.

Qué pasa si las selecciones empatan a puntos en la fase de grupos

Cuando dos o más selecciones terminan la fase de grupos con la misma puntuación, la clasificación no se decide automáticamente por la diferencia de goles general, como ocurrió durante décadas en los Mundiales disputados entre México 1970 y Qatar 2022.

El nuevo sistema prioriza lo sucedido en los partidos disputados entre los equipos que están empatados en la tabla. Este método, conocido como ‘desempate olímpico’ o sistema de enfrentamientos directos (head-to-head), pasa a ser el primer criterio utilizado para establecer el orden de la clasificación.

De esta manera, si dos selecciones acaban con los mismos puntos, la FIFA analiza inicialmente el resultado obtenido en el duelo que las enfrentó durante la fase de grupos. El objetivo es premiar el rendimiento directo entre los conjuntos implicados antes de acudir a los registros globales del grupo.

Este cambio adquiere una enorme relevancia estratégica, ya que cada partido entre rivales directos puede tener un peso decisivo en la clasificación final. Incluso una selección que acumule una diferencia de goles inferior podría terminar por delante de otra si obtuvo un mejor resultado en el enfrentamiento entre ambas.

Criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

La FIFA ha establecido una escala de criterios que se aplican de manera sucesiva hasta romper la igualdad. El primer bloque de desempate analiza únicamente los encuentros disputados entre las selecciones empatadas:

Mayor número de puntos obtenidos en los partidos entre los equipos igualados.

Mejor diferencia de goles en esos enfrentamientos directos.

Mayor número de goles marcados en dichos partidos.

Si después de aplicar estos tres apartados el empate continúa, entonces se pasa a evaluar el rendimiento global de cada selección durante toda la fase de grupos. En ese segundo nivel de análisis se tienen en cuenta:

Mejor diferencia de goles en el conjunto del grupo.

Mayor cantidad de goles anotados en los tres partidos disputados.

Mejor comportamiento disciplinario, valorando el menor número de tarjetas amarillas y rojas acumuladas.

En el apartado disciplinario, las sanciones restan puntuación según su gravedad. Las tarjetas amarillas, las expulsiones por doble amonestación o las rojas directas pueden terminar siendo determinantes cuando todos los demás criterios no consiguen resolver la igualdad.

Si tras aplicar todos esos elementos las selecciones continúan empatadas, la clasificación se decidirá mediante el Ranking Mundial FIFA más reciente.

Esta última referencia sustituye a los sorteos que podían producirse en anteriores ediciones del torneo. En el Mundial 2026, el ranking internacional se convierte en el criterio definitivo para establecer el orden cuando todas las variables deportivas anteriores resultan insuficientes.