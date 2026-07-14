¿Quién está en el VAR en el partido de España contra Francia de semifinales del Mundial?

La designación arbitral para el Francia-España de las semifinales del Mundial fue una de las decisiones de la FIFA que más dio que hablar en las últimas horas. Aunque a raíz de que se desvelara el curioso equipo de colegiados para el partido en Dallas, otra elección que también ha generado incredulidad es que Tomasz Kwiatkowski estará en el VAR. Un árbitro que en el pasado tomó decisiones polémicas.

Mientras Iván Barton está a pie de campo, desde la sala de videoarbitraje estará el polaco y no es la primera vez que asume esta responsabilidad en un Mundial. Estuvo en la final del Mundial de Qatar en el Francia-Argentina donde no fue a revisar un gol de penalti de Messi después de un doble toque. Una acción que pasó impune y acabó subiendo al marcador que supuso el 1-0 inicial a favor de la albiceleste.

Sin embargo, Kwiatkowski sí anuló el famoso doble toque de Julián Álvarez de aquella tanda de penaltis del Atlético-Real Madrid en los octavos de final de Champions. Pero la guinda de sus errores fue en su partido desde el VAR para el PSG-Newcastle en 2023 tras pitar un dudoso penalti en el 98′ a favor de los franceses. Una decisión que hizo que la UEFA decidiese apartarle en la siguiente jornada a pesar de que tenía un partido asignado.

Un árbitro peligroso para el Francia – España

Un cúmulo de decisiones arbitrales que pone el ojo en un partido donde los pequeños detalles marcarán las diferencias. Con el VAR cada vez teniendo más autoridad en los partidos, tanto Francia como España andarán muy atentos a las jugadas grises. También destaca por sacar muchas tarjetas cuando ha estado en el césped, con un saldo de 394 partidos arbitrados, 1628 amarillas, 56 dobles amarillas y 29 rojas. La FIFA confió en el polaco Kwiatkowski y habrá que esperar que no sea el gran protagonista del partido más esperado de este Mundial.