El partido más triste de Mbappé y Bellingham: de soñar con la final del Mundial a pelear por un premio de consolación

Kylian Mbappé y Jude Bellingham, llamados a protagonizar la gran batalla por el título con Francia e Inglaterra, tendrán que conformarse con disputar el encuentro por el tercer y cuarto puesto. Un duelo entre dos de las grandes estrellas del Real Madrid que llega cargado de resignación, frustración y con la sensación de que ambos han dejado escapar una oportunidad única de conquistar el trofeo más prestigioso del fútbol de selecciones.

El camino hasta este encuentro ha sido especialmente cruel para ambos. Francia fue claramente superada por España en semifinales (2-0), en un partido en el que el equipo de Didier Deschamps apenas encontró respuestas al dominio español. Inglaterra, por su parte, acariciaba la final hasta que Argentina le dio la vuelta al marcador en los últimos minutos, dejando a Jude Bellingham completamente hundido sobre el césped. Dos eliminaciones diferentes, pero igual de dolorosas para dos futbolistas acostumbrados a pelear siempre por levantar títulos.

El contraste resulta enorme. Hace apenas unos días ambos imaginaban una final que hubiese sido historia del fútbol mundial. Ahora tendrán que buscar una medalla de bronce que sabe a muy poco para dos jugadores cuya ambición siempre pasa por conquistar el oro.

Un duelo entre compañeros sin celebración

En cualquier otra circunstancia, un Mbappé contra Bellingham sería uno de los grandes acontecimientos del calendario futbolístico. Dos compañeros de vestuario, dos candidatos habituales al Balón de Oro y dos de los futbolistas más determinantes del planeta enfrentándose cara a cara. Sin embargo, el contexto cambia completamente el escenario.

Las imágenes de ambos tras caer en semifinales reflejaban perfectamente el golpe recibido. Mbappé abandonó el terreno de juego cabizbajo después de ver cómo España apagaba sus aspiraciones mundialistas, mientras que Bellingham no podía ocultar la decepción tras dejar escapar una ventaja que parecía suficiente para meterse en la final. Ninguno quería estar en este partido.

El Balón de Oro se esfuma

La eliminación también supone un frenazo importante en la carrera por el Balón de Oro. Tanto Mbappé como Bellingham sabían que levantar el Mundial podía convertirles automáticamente en los grandes favoritos para conquistar el premio individual más prestigioso del planeta.

Ahora el foco apunta inevitablemente hacia los protagonistas de la final entre España y Argentina. Futbolistas como Lamine Yamal, Oyarzabal, Rodri o Leo Messi tienen una oportunidad incomparable para dar el golpe definitivo en la carrera por el galardón. Mbappé y Bellingham, en cambio, ven cómo sus opciones pierden fuerza después de quedarse a un solo paso del partido decisivo.

La Bota de Oro como último aliciente

Con el sueño del título ya roto, sólo queda un incentivo verdaderamente importante para ambos: los registros individuales. Mbappé llega al encuentro empatado con Leo Messi en lo más alto de la clasificación de goleadores del Mundial con ocho tantos, mientras que Bellingham suma seis y todavía mantiene opciones de acercarse a la pelea.

Será un objetivo personal dentro de un partido que ninguno imaginó disputar. Porque el fútbol les tenía reservado un enfrentamiento entre dos estrellas del Real Madrid, pero no en el escenario con el que ambos habían soñado. En lugar de luchar por tocar el cielo, Mbappé y Bellingham deberán conformarse con disputar el encuentro más triste de todo el Mundial.