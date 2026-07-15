EA Sports lleva 16 años adivinando el ganador del Mundial y tiene claro quién será este 2026: su predicción está a punto de cumplirse

Con el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos a punto de llegar a su fin y España siendo una de las finalistas, la desarrolladora de videojuegos Electronic Arts hizo el pasado 6 de junio su ya tradicional predicción para este torneo mediante el FC 26 y llegó a una conclusión que está a un partido de cumplirse: España será la nueva campeona del mundo.

La predicción despertó un enorme interés porque la compañía presume de haber acertado los cuatro últimos campeones mundiales. Antes de Sudáfrica 2010, el simulador apostó por España; en Brasil 2014 señaló a Alemania; en Rusia 2018 eligió a Francia; y antes de Qatar 2022 situó a Argentina como futura campeona. La coincidencia entre las simulaciones y los resultados reales ha convertido cada nueva predicción de EA en un acontecimiento seguido por millones de aficionados.

Según la simulación realizada con EA Sports FC 26, la selección española lograría imponerse y levantaría el segundo título mundial de su historia, 16 años después de la conquista lograda por la generación dorada de Vicente del Bosque en Johannesburgo, Sudáfrica.

De acuerdo con los resultados difundidos por la compañía, España derrotaría a Inglaterra, equipo que puede entrar en la gran final de Nueva York de este domingo si derrota a Argentina, la actual campeona del mundo. Los ingleses volverían así a quedarse a las puertas de un título que persiguen desde 1966, mientras que el combinado español confirmaría el crecimiento mostrado en los últimos años bajo una nueva generación de futbolistas.

La edición de 2026 presenta además una novedad significativa, ya que es la primera vez que la compañía realiza esta bajo la marca EA Sports FC tras la ruptura de su histórica asociación con la FIFA. Aunque el videojuego ya no utiliza el nombre de la federación internacional, mantiene una amplia base de datos de selecciones, futbolistas y competiciones que le permite recrear con gran detalle el torneo.

España se impone a Francia

La selección española ya está a un solo paso de conquistar el segundo Mundial de su historia y la felicidad era imposible de esconder tras el pitido final en Dallas. Después de firmar una exhibición para derrotar a Francia (2-0), los futbolistas de Luis de la Fuente trasladaron la fiesta al vestuario, donde la euforia se desató entre abrazos, bailes y cánticos que reflejan el extraordinario ambiente que reina en una concentración que ya supera los 45 días de convivencia. Una imagen que explica buena parte del éxito de un equipo que ha convertido el grupo en su mayor fortaleza.

La clasificación llegó tras una actuación para el recuerdo. España anuló por completo a la Francia de Kylian Mbappé con un ejercicio de autoridad de principio a fin. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro premiaron un partido sobresaliente de un equipo que volvió a dominar el centro del campo con Rodri y Fabián Ruiz al mando y que apenas concedió ocasiones a una de las mejores selecciones del planeta. Fue una semifinal de Mundial jugada con la personalidad de un campeón.