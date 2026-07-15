La reflexión de Messi que inspira: «El dinero te permite vivir mejor, pero no me inspira. Yo vivo para jugar al fútbol, no por sus beneficios económicos»

Hoy, Leo Messi jugará su partido de dieciseisavos de final con Argentina frente a Cabo Verde en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos. Podría ser la última gran cita del astro argentino, quien siempre ha tenido claras sus preferencias: «Si tuviera que jugar gratis, lo haría. El dinero te permite vivir mejor, pero no es lo que me inspira. Yo vivo para jugar al fútbol, no por sus beneficios económicos. Además, juego por el equipo y no para mí mismo».

Con esta frase, el exjugador del Barcelona expresó su amor por este deporte y que cuando amas tu trabajo, el dinero es un premio extra. Él siempre ha preferido la felicidad de ganar con sus compañeros por encima del dinero (para Messi, nunca ha sido su motor principal). Él siempre ha jugado para divertirse y cumplir las metas propuestas por su equipo.

«Los premios individuales son bonitos, pero lo más importante son los éxitos colectivos», llegó a manifestar Messi justo después de recibir uno de sus balones de oro estando en el conjunto culé.

Una trayectoria de leyenda

La carrera de Leo Messi ha estado marcada por los casi 20 años que estuvo en el Barcelona (2004-2021), donde ganó 35 títulos y 6 balones de oro, el Paris Saint-Germain (2021-2023) y su actual club, el ⁠Inter Miami de la MLS. En el club catalán, se convirtió en el máximo goleador histórico del club (672 goles), conquistando 10 ligas y 4 Champions, entre otros trofeos.

Con la Selección de Argentina, también hizo historia. Después de que renunciase en 2016 tras perder 4 finales (3 de Copa América; 2 en penaltis; y 1 del Mundial), con la llegada de Scaloni, Messi ha conseguido 2 Copas América, 1 Finalissima y el Mundial 2022 en Qatar. Ahora, en Estados Unidos, está haciendo más grande su leyenda.

Ha conseguido jugar 6 mundiales (junto a Cristiano Ronaldo), superar la marca de goles en la Copa del Mundo de Klose, más victorias en el campeonato mundialista y marcar en siete partidos oficiales consecutivos. Ahora Messi tiene por delante superar el récord de dianas de una edición de Fontaine (13 goles) y ganar su segunda Copa del Mundo.