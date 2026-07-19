Así es Nicolás Tagliafico: su edad, sus equipos, sueldo, de dónde es y más

El jugador argentino, Nicolás Tagliafico, se ha convertido en uno de los estandartes fundamentales de la selección argentina. Un jugador poderoso, muy físico y difícil de superar, y que, junto al resto de sus compañeros, logró alzarse con la victoria en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, donde vencieron en penaltis a Francia para romper una sequía de décadas sin ganar el trofeo mundial.

Cuántos años tiene Nicolás Tagliafico

Tagliafico nació el 31 de agosto del año 1992; por lo tanto, actualmente tiene 33 años. Un jugador con mucha veteranía en la defensa argentina que actúa como uno de los líderes en la zaga, apoyando al resto de sus compañeros y cargándose el equipo a la espalda cuando el rival aprieta.

¿De dónde es Tagliafico?

El jugador argentino nació en el municipio de Rafael Calzada, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, goza también de ascendencia italiana por parte de ambos padres, quienes emigraron a Argentina desde Italia antes de que Tagliafico naciese.

¿En qué equipos ha jugado Tagliafico?

La trayectoria de Nicolás Tagliafico se ha desarrollado en un total de 5 clubes, repartidos entre tres países. Sus primeros pasos en el fútbol de élite los dio en Banfield, equipo argentino, allá por el 2012. De ahí tuvo un breve paso por España, donde el Real Murcia apostó por el jugador en calidad de cedido.

Tras esa cesión, regresó a Banfield y, después de dos temporadas en el club, se fue traspasado a otro conjunto de Argentina, Independiente de Avellaneda. Tras despuntar en la banda izquierda de El Rojo, se marchó a Europa de la mano del Ajax holandés, donde disputó 4 temporadas.

En 2022 cerró su fichaje por el Olympique de Lyon francés, equipo donde actualmente milita. Una carrera que no parece tener punto y final por el momento, y que puede deparar nuevas aventuras para el jugador argentino.

¿En qué posición juega Tagliafico?

Desde su debut en 2012, Tagliafico ha sido un jugador multiusos en la defensa. Su principal posición sobre el verde es la de lateral izquierdo, donde se caracteriza por su férrea aportación defensiva y su garra en los lances. Sin embargo, también le hemos visto ocupar, en ocasiones, la demarcación de defensa central.

Asimismo, aunque de manera muy ocasional, también hemos visto a Tagliafico ubicarse en el centro del campo. Una posición, la de interior izquierdo, más adelantada a lo que está acostumbrado, y que sirve para ganar músculo y fuerza en el centro del campo.

Quién es la pareja de Tagliafico

La pareja del jugador argentino Nicolás Tagliafico es Carolina Calvagni. Se conocieron en 2014, se casaron en diciembre de 2021 y celebraron su boda en la famosa finca argentina Exaltación de la Cruz en 2022, famosa por acoger celebraciones de grandes personalidades.

Actualmente, Carolina es una reconocida influencer en Argentina. Asimismo, en su día a día también ejerce como empresaria, ya que es creadora de una marca de equipamiento deportivo.