Lo hacemos todos en la carretera y se va a acabar: te vas a quedar sin puntos

El mantenimiento de la distancia con el vehículo que tenemos delante hace posible que podamos tener la suficiente capacidad para reaccionar si se produce cualquier situación imprevista. Nos encontramos ante una medida que es bastante eficaz si se quieren evitar accidentes.

Una costumbre peligrosa que realizan muchos conductores

En la carretera encontramos muchos peligros, pero uno de los factores que generan más accidentes es la distancia de seguridad.

Desde la DGT aclaran que es preciso mantener dos segundos de distancia respecto del vehículo que tengamos delante, algo que incluso es recomendable duplicar en lugares de mayor peligro como carreteras peligrosas, túneles etc.

Las multas pueden llegar a ser de 200 euros

El Reglamento General de Circulación, más concretamente, en su artículo 54.1, deja claro que los conductores deben de dejar un espacio libre que permita la detención del vehículo si se produce un frenazo brusco y así no colisionar con el vehículo delantero, siempre valorando la velocidad, las condiciones de la carretera o meteorológicas.

Incumplir esta norma se tipifica como un delito grave por parte de la Ley sobre Tráfico en el artículo 76. La multa puede ser de hasta 200 euros en las faltas severas.

En el caso de que las consecuencias de no estar lo bastante alejado del vehículo situado delante sean de mayor gravedad, las sanciones puedan ser más importantes, y no solo en lo económico.

No cumplir con la distancia de seguridad puede costarte hasta cuatro puntos de carnet

Cuando no se mantiene una distancia seguridad adecuada a la vía, en especial cuando es necesario tener más precauciones por las condiciones de la carretera, se pueden perder hasta cuatro puntos del carnet de conducir, pues es considerado como una falta grave.

¿Cuál es la distancia que recomienda la DGT?

La norma general por parte de la DGT es la recomendación de dejar 50 metros de margen entre los vehículos. Hay que tener también en cuanto que cuanto más rápido circulamos, más amplia debe ser la distancia entre los automóviles.

La distancia de seguridad respecto al coche de delante no es algo que se haya regulado para multar o por manías de la DGT, lo cierto es que evitan buena parte de los accidentes. Una de las causas más importantes que tienen los accidentes en la carretera son las distracciones.

Pensemos que los conductores en ocasiones no están atentos a la carretera y no reaccionan a tiempo. Si a ello le sumamos el que no se deja esa distancia de seguridad ni se respetan los límites de velocidad en la vía, todo ello termina provocando que los accidentes por alcance sean el pan nuestro de cada día.

Así que ya sabes, si quieres evitar tener que pagar una multa de hasta 200 euros o perder puntos de tu carnet, respeta la distancia de seguridad y te evitarás problemas. Además, también estarás aumentando, tanto tu seguridad como la de los tuyos.