Los expertos en psicología animal coinciden: hay tres métodos para saber si tu perro es zurdo o diestro

Aunque muchas personas no lo crean, los perros, al igual que los humanos, tienen una mano dominante, lo que les puede convertir en zurdos o diestros. El hecho de que usen una pata por referencia se debe a la lateralización cerebral. Este fenómeno no es únicamente propio de los humanos; es una característica evolutiva común en la mayoría de vertebrados.

A diferencia de los humanos, que el 90% somos diestros por facilidad para usar elementos universales, en el mundo canino la distribución está mucho más equilibrada. Aproximadamente, están divididos en partes iguales entre diestros, zurdos y ambidiestros.

La prueba del juguete

La primera de las tres pruebas que se pueden hacer para comprobar si tu perro es zurdo o diestro es la del juguete. Consiste en dar a tu perro un juguete relleno de comida (como un Kong). Observa qué pata utiliza primero para mantener el juguete en el suelo. Comprueba también cuál fue la primera pata que usó para lamer el alimento de su interior. Para que esta observación tenga un cierto rigor, es necesario repetir este proceso durante días, alrededor de 50 veces, para que la muestra sea de calidad.

La prueba del primer paso

Para esta segunda prueba, coloca a tu perro de pie, en posición de cuatro patas. A continuación, llama su atención para que camine hacia ti de forma natural y anota qué pata adelanta primero al romper la inmovilidad. Al igual que en la anterior, realiza esta prueba en diferentes momentos para asegurar cuál es el patrón claro.

La prueba del obstáculo

Esta última prueba se basa en colocar un trozo pequeño de cinta adhesiva suave en la nariz o frente del perro. Por la incertidumbre y la leve molestia, tu perro buscará quitárselo. En ese momento deberás observar qué pata delantera usa para quitárselo. Esta prueba la puedes alternar con colocar un premio debajo de un mueble bajo, como el sofá. En la búsqueda del premio, tu perro intentará cogerlo estirando una pata como haría una persona.