Aviso de los veterinarios a los dueños de perros: nunca pintes las paredes de tu casa de estos colores

Los perros son un miembro más de la familia, y debemos tratarlos como tal. Cuando llegan a casa, nos adaptamos a sus rutinas y a sus necesidades, y nos ocupamos de alimentarles, sacarles de paseo y llevarles al veterinario. Sin embargo, hay aspectos igual de importantes para el bienestar de los perros a los que no solemos prestar atención, como los colores de las paredes. Desde hace siglos, existe la falsa creencia de que sólo ven en blanco y negro, algo que los expertos han desmentido en numerosas ocasiones.

Ahora bien, es cierto que no perciben los colores de la misma manera que nosotros; mientras que los humanos tenemos tres tipos de receptores, los perros sólo tienen dos y les cuesta distinguir los tonos rojos y verdes. Esto explica por qué suelen tener dificultades a la hora de encontrar una pelota de color rojo en el césped. En cambio, si la pelota es amarilla o azul, les resulta mucho más fácil identificarla.

Los perros no ‘toleran’ estos colores

@tuinterioristaterapeutic https://drive.google.com/file/d/1-z-15x-cvJO8GkRa2QHsc0mHvsufXO2v/view?usp=sharing Si tienes perrito en casa 🐾 estos colores pueden no ser la mejor opción en paredes grandes. En este vídeo te cuento qué tonos evitar y qué colores naturales ayudan a crear un hogar más tranquilo y cómodo para convivir con animales. Interiorismo consciente aplicado a perros: descanso, calma y ambiente en casa. 📩 Escribe PERRO en comentarios y te mando la guía gratuita. ♬ Ballerina – Yehezkel Raz

«Si tienes un perrito en casa, evita pintar grandes superficies en blanco, ya que es un color que refleja demasiado, genera mucho contraste y hace que el espacio se perciba más duro para él. En su lugar, es mejor optar por un blanco roto, un tono lino o un beige muy claro, que siguen aportando luminosidad pero crean un ambiente más amable y fácil de habitar. También conviene evitar paredes completamente negras o en tonos demasiado oscuros, ya que absorben mucha luz y hacen que los espacios se sientan más cerrados; funcionan mejor los marrones, tonos tierra o grises cálidos con base beige, que aportan profundidad sin sensación de encierro.

Asimismo, hay que tener cuidado con los colores muy saturados en grandes superficies, como rojos intensos o azules eléctricos, porque pueden activar demasiado el ambiente; es preferible elegir tonos más naturales como verde oliva, verde salvia, arena o topo suave, que transmiten calma y estabilidad».

Los perros sí ven colores, aunque no de la misma manera que las personas. Durante mucho tiempo se creyó que su visión era en blanco y negro, pero diversos estudios han demostrado que no es así. La diferencia está en la retina: mientras los humanos contamos con tres tipos de conos que detectan el rojo, verde y azul, los perros sólo tienen dos. Por eso, perciben principalmente tonalidades de azul y amarillo, y les cuesta diferenciar colores como el rojo y el verde.

Además, su visión está mejor adaptada a la oscuridad. Tienen más bastones, que son las células responsables de ver con poca luz, lo que les permite ver entre cuatro y cinco veces mejor que nosotros en condiciones nocturnas. Por último, su vista está especialmente diseñada para detectar el movimiento. Son capaces de procesar imágenes más rápido, lo que les permite anticiparse y reaccionar antes, como si percibieran ciertas acciones a cámara lenta.

Decoración del hogar

El coach en interiorismo terapéutico Francisco Guerra Chai, conocido en redes sociales como tuinterioristaterapeutic, explica que los colores no resultan dañinos ni incómodos para los perros, pero sí pueden llegar a estresarse en espacios donde hay contrastes muy marcados. La principal recomendación del experto es evitar crear espacios 100% minimalistas, donde todo sea de color blanco. Como alternativa, sugiere utilizar tonos beige, que aportan luminosidad y dan sensación de amplitud, pero resultan mucho más cálidos y acogedores.

Por otro lado, advierte de que los colores demasiado intensos, como el azul eléctrico, pueden hacer que los perros se sientan más nerviosos de lo normal, especialmente si se presentan en superficies grandes, como paredes o muebles. Existen opciones muy interesantes que se pueden utilizar para dar pinceladas de color a los diferentes espacios del hogar, como el verde oliva o el arena, los cuales «aportan profundidad sin generar sensación de agobio».

¿Cuál es su favorito?

Un estudio realizado por el Instituto Indio de Ciencia para la Educación y la Investigación (IISER) y publicada en Animal Cognition, analizó el comportamiento de cientos de perros callejeros al enfrentarse a objetos de distintos colores.

En una primera fase, se les ofrecían tres cuencos vacíos (amarillo, azul y gris), y la mayoría elegía el amarillo. En una segunda prueba, incluso cuando el cuenco gris contenía comida, muchos perros seguían acercándose primero al amarillo. Los investigadores plantean varias hipótesis, como la posible asociación del color amarillo con alimentos habituales en su entorno o su mayor visibilidad. En cualquier caso, este estudio sugiere que, aunque la vista no sea su sentido principal, influye en su comportamiento.