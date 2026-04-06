El precio de la gasolina ha sido uno de los motivos de preocupación de muchos españoles durante las últimas semanas, especialmente para todos aquellos que han cogido el coche durante el periodo de Semana Santa que hoy finaliza con el Lunes de Pascua. De este modo volvemos a la rutina, pero lo de mirar a cuánto está el litro de gasolina se ha convertido ya en una costumbre de quienes cogen el coche a diario, así que es importante saber dónde se reposta y como no, cuáles son las gasolineras más baratas hoy lunes 6 de abril en el caso de Madrid.

En Madrid hoy no es festivo, ya que como en la mayoría de comunidades el puente acabó ayer, con el Domingo de Resurrección, pero puede que todavía haya gente que deba volver a la capital y que seguramente se cruzarán con quienes ya se preparan para volver a coger el coche para ir a trabajar o para cualquier otro desplazamiento. De este modo, nos fijamos, y mucho, en si el precio de la gasolina va a volver a superar o no, los 1,4 y 1,5 euros que ha superado en muchas ocasiones esta semana e incluso los 1,6 euros para quienes repostan diésel. Precios que son los que se llevan pagando de media desde hace días, incluso aplicando la rebaja del IVA del 21 al 10% y que en caso de querer llenar el depósito del todo puede suponer un gasto bastante elevado. Pero ¿dónde están a esta primera hora del 6 de abril, las gasolineras más baratas de Madrid? Para saberlo recurrimos a los datos del Ministerio de Transición, en su Geoportal de Gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 6 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas saber cuáles son los precios de la gasolina para hoy Lunes de Pascua, o dónde es más barato repostar, te dejamos los datos a partir de lo marcado por Geoportal:

Gasolina 95

Alcampo en Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1,375 euros/litro

en Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km. 34: 1,375 euros/litro Alcampo fuenlabrada en Fuenlabrada, C.C. Loranca (avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,375 euros/litro

en Fuenlabrada, C.C. Loranca (avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,375 euros/litro Alcampo en Alcorcón, avenida Europa, s/n: 1,375 euros/litro

en Alcorcón, avenida Europa, s/n: 1,375 euros/litro Ballenoil en Alcalá de Henares, carretera M-300 km. 26,9: 1,399 euros/litro

en Alcalá de Henares, carretera M-300 km. 26,9: 1,399 euros/litro Beroil en Móstoles, calle Simón Hernández, 73: 1,399 euros/litro

en Móstoles, calle Simón Hernández, 73: 1,399 euros/litro Ballenoil en Madrid, carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km. 22: 1,399 euros/litro

en Madrid, carretera Vicálvaro a estación de O’Donnell km. 22: 1,399 euros/litro Plenergy en Alcalá de Henares, avenida de Madrid, 60: 1,399 euros/litro

en Alcalá de Henares, avenida de Madrid, 60: 1,399 euros/litro Petroprix en Alcalá de Henares, calle Isaac Newton, 155: 1,399 euros/litro

en Alcalá de Henares, calle Isaac Newton, 155: 1,399 euros/litro Ballenoil en Leganés, calle Rey Pastor, 16: 1,399 euros/litro

en Leganés, calle Rey Pastor, 16: 1,399 euros/litro Ballenoil en Alcalá de Henares, carretera Daganzo km. 5: 1,399 euros/litro

Gasolina 98

Alcampo en Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa: 1,465 euros/litro

en Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa: 1,465 euros/litro Alcampo en Madrid, calle José Paulete: 1,488 euros/litro

en Madrid, calle José Paulete: 1,488 euros/litro Alcampo en Alcobendas, avenida Olímpica, 9: 1,489 euros/litro

en Alcobendas, avenida Olímpica, 9: 1,489 euros/litro Alcampo fuenlabrada en Fuenlabrada, C.C. Loranca: 1,501 euros/litro

en Fuenlabrada, C.C. Loranca: 1,501 euros/litro Alcampo en Alcorcón, avenida Europa, s/n: 1,501 euros/litro

en Alcorcón, avenida Europa, s/n: 1,501 euros/litro Confor auto en Alcobendas, avenida de la Industria, 45: 1,586 euros/litro

en Alcobendas, avenida de la Industria, 45: 1,586 euros/litro Galp en Navalcarnero, polígono Alparache, s/n: 1,599 euros/litro

en Navalcarnero, polígono Alparache, s/n: 1,599 euros/litro Confort auto en La Aldehuela, calle Diésel, 9: 1,615 euros/litro

en La Aldehuela, calle Diésel, 9: 1,615 euros/litro Galp en Alcalá de Henares, vía Complutense: 1,629 euros/litro

en Alcalá de Henares, vía Complutense: 1,629 euros/litro Bp guadalcanal 365 en Madrid, calle Guadalcanal, 39: 1,629 euros/litro

Diésel

Gasolinera torrejon en Torrejón de Ardoz, avenida de la Constitución, 108: 1,669 euros/litro.

en Torrejón de Ardoz, avenida de la Constitución, 108: 1,669 euros/litro. Galp en El Caballo, calle Cañada del Pozo, s/n: 1,694 euros/litro.

en El Caballo, calle Cañada del Pozo, s/n: 1,694 euros/litro. T9 en Humanes de Madrid, avenida de Fuenlabrada, 31: 1,699 euros/litro.

en Humanes de Madrid, avenida de Fuenlabrada, 31: 1,699 euros/litro. Gasolinera getafe en Getafe, avenida Arcas de Agua, s/n: 1,699 euros/litro.

en Getafe, avenida Arcas de Agua, s/n: 1,699 euros/litro. Gasolinera valdemoro en Valdemoro, avenida Madrid, 6: 1,699 euros/litro.

en Valdemoro, avenida Madrid, 6: 1,699 euros/litro. Shell en Humanes de Madrid, avenida Fuenlabrada, 110: 1,699 euros/litro.

en Humanes de Madrid, avenida Fuenlabrada, 110: 1,699 euros/litro. Gasolinera ciempozuelos en Ciempozuelos, carretera M-404 km. 39,8: 1,709 euros/litro.

en Ciempozuelos, carretera M-404 km. 39,8: 1,709 euros/litro. Shell en Ciempozuelos, carretera M-414 km. 42,1: 1,709 euros/litro.

en Ciempozuelos, carretera M-414 km. 42,1: 1,709 euros/litro. Shell en Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas km. 269: 1,709 euros/litro.

en Madrid, carretera de Villaverde a Vallecas km. 269: 1,709 euros/litro. Galp&go en Madrid, calle La Acebeda, 57: 1,709 euros/litro.

Mapa actualizado con los precios del combustible en Madrid

Todos los datos anteriores los hemos sacado del Geoportal Gasolineras que pone a disposición de todos, el Ministerio para la Transición Ecológica, donde las propias gasolineras comunican sus tarifas. Con este buscador puedes consultar por provincia, municipio y tipo de combustible, de modo que nos es más fácil ubicar donde nos va a ser más barato repostar, algo que es realmente importante si tenemos en cuenta que el precio de la gasolina puede variar bastante dependiendo donde llenes el depósito y no sólo eso, a lo largo del día se pueden ver variaciones.

Para que te hagas una idea de lo que puedes ver dentro de esta herramienta, aquí tienes un Mapa de los precios actualizados en el municipio de Alcorcón a primera hora de la mañana:

Tenemos que ser conscientes que si hacemos el simple ejercicio de entrar en Geoportal y comparar, puede marcar la diferencia entre pagar más o menos, y aunque la diferencia sea casi mínima y el ahorro de apenas unos céntimos, lo cierto es que se nota bastante si valoramos el resultado final, o si queremos llenar medio depósito o incluso llenarlo del todo. Repostar además a primera hora suele ser más económico que a lo largo del resto del día, y ahora con lo explicado y con el listado que te hemos aportado ya sabes dónde tienes que repostar.