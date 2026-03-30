Precio de la gasolina hoy 30 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El lunes 30 de marzo llega con la Semana Santa ya en marcha y con muchos conductores que, o bien están ya fuera de Madrid, o siguen moviéndose estos días entre desplazamientos cortos o trayectos más largos. En este contexto, repostar sigue siendo una de esas decisiones que se piensan más que antes, sobre todo viendo cómo están los precios desde hace semanas, a pesar de que se anunciara esa rebaja del IVA al 10%. El bolsillo de los conductores apenas lo nota, de modo que si deseas ahorrar un poco, se hace imprescindible saber cuáles son hoy 30 de marzo, las gasolineras más baratas de Madrid

Porque estos días no son iguales a los anteriores. Ya no se trata tanto de prepararse para salir, sino de moverse durante las vacaciones o continuar el viaje. Y ahí es donde el precio de la gasolina vuelve a tener peso. Así que tanto hoy como el resto de la semana no es raro ver a conductores comparando rápidamente desde el móvil o desviándose unos minutos para encontrar una opción algo más barata. Además, aunque en las últimas jornadas parecía que se iba a frenar la subida, debido principalmente a la Guerra de Irán, el coste sigue en niveles elevados. Es decir, que no hay grandes cambios de un día para otro, aunque alguna que otra bajada seguramente podemos encontrar. Y con el movimiento que hay en carretera estos días, cualquier diferencia entre estaciones acaba importando más de lo que parece. Pero ¿dónde están exactamente esas gasolineras que son las más económicas para repostar hoy en Madrid?.

Gasolineras más baratas hoy 30 de marzo en Madrid

A pesar de la subida constante del precio del combustible en todo el país, Madrid sigue siendo un buen lugar para encontrar diferencias de precio si se compara un poco. Hay zonas donde repostar puede salir claramente más barato sin necesidad de hacer grandes desplazamientos. Estas son algunas de las gasolineras más baratas en Madrid a día de hoy, Lunes Santo:

Gasolina 95

Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca, Av. Pablo Iglesias s/n): 1,366 €/litro.

Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,366 €/litro.

Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa, A-2 km 34): 1,375 €/litro.

Ballenoil en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,375 €/litro.

Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,389 €/litro.

Ballenoil en Madrid (Avenida Democracia, 41): 1,399 €/litro.

Ballenoil en Madrid (Avenida de la Democracia, 62): 1,399 €/litro.

Alcampo en Madrid (Calle José Paulete, s/n): 1,399 €/litro.

Ballenoil en Madrid (Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22): 1,399 €/litro.

Ballenoil en Madrid (Calle Cerro del Murmullo, 1): 1,399 €/litro.

Gasolina 98

Repsol en Madrid (Calle María de Molina, 21): 1,675 €/litro.

Repsol en Las Rozas (Calle Copenhague, s/n): 1,679 €/litro.

Repsol en Madrid (Paseo de Extremadura, 300): 1,699 €/litro.

Campsa en Fortuna (Calle San Bernardo, s/n): 1,705 €/litro.

Repsol en Madrid (Cea Bermúdez, 32): 1,709 €/litro.

Repsol en Madrid (N-IV km 6,70 margen derecho): 1,709 €/litro.

Repsol en Madrid (N-IV km 6,70 margen izquierdo): 1,709 €/litro.

Shell en Torres de la Alameda (Polígono Industrial): 1,709 €/litro.

Moeve en Manzanares el Real (M-607 km 46): 1,692 €/litro.

EDV en Miraflores de la Sierra (M-611 km 7,6): 1,789 €/litro.

Diésel

Galp en Aldea del Fresno (M-507 km 16,8): 1,789 €/litro.

Meroil en Moralzarzal (Ctra. 608 km 35,2): 1,789 €/litro.

Tielmes S.L. en Tielmes (Av. del Ferrocarril, 1): 1,809 €/litro.

Moeve en Manzanares el Real (M-607 km 46): 1,823 €/litro.

Repsol en Madrid (Paseo de Extremadura, 300): 1,829 €/litro.

Repsol en Madrid (N-IV km 6,70): 1,839 €/litro.

Repsol en Las Rozas (Calle Copenhague, s/n): 1,849 €/litro.

Repsol en Madrid (Calle Cea Bermúdez, 32): 1,855 €/litro.

EDV en Miraflores de la Sierra (M-611 km 7,6): 1,869 €/litro.

Repsol en Arganda (M-832 km 3): 1,872 €/litro.

El mapa dónde consultar los precios actualizados

Ahora ya conoces cuáles son los precios de la gasolina para este primer día de la semana que además coincide con ser Semana Santa, pero si necesitas necesitas comprobar los precios antes de repostar, dado que el precio del combustible cambia constantemente, existe una herramienta que facilita bastante las cosas. Se trata del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, que muestra los precios prácticamente en tiempo real. Su uso es bastante sencillo. Puedes buscar por ubicación o moverte por el mapa para ver qué estaciones tienes cerca y cuánto cuesta el combustible en cada una. Esto permite comparar rápidamente sin tener que recorrer varias gasolineras. Puedes consultarlo directamente en el geoportal oficial de precios de carburantes, donde si te fijas puedes filtrar por ciudades como Madrid y ver los precios al momento, tal y como se muestran en este mapa:

Qué hacer estos días para no pagar de más

En plena Semana Santa, con tantos desplazamientos, hay pequeños detalles que pueden ayudarte a ahorrar sin complicarte demasiado. Uno de ellos es evitar repostar en estaciones situadas en autopistas o zonas muy transitadas, donde los precios suelen ser más altos.

También puede ser útil aprovechar momentos con menos afluencia o comparar varias opciones cercanas antes de decidir. En Madrid, las diferencias entre estaciones siguen siendo bastante visibles. Y si estás viajando, algo tan simple como mantener una conducción más suave, sin acelerones bruscos, puede ayudarte a reducir el consumo. No es algo que se note en el momento, pero al final del viaje sí marca la diferencia.