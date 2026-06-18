Madrid llega al jueves y como el resto de la semana, lo normal es que a primera hora, muchos conductores reposten para poder ir a trabajar o para llevar a los niños a la escuela, incluso si usan coche o furgoneta como medio para trabajar. Saber el precio de la gasolina actualizado se ha convertido en una constante para muchos conductores, de modo que será bueno saber cuánto nos cuesta repostar hoy jueves 18 de junio en Madrid, y dónde están las gasolineras más baratas.

Y para ello, el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica se ha convertido en la herramienta más fiable que tenemos ya que las gasolineras son las que le reportan directamente el precio que tienen en ese día, o en el momento en el que vayamos a consultar. Y lo mejor es que incluso podemos hacer consultar de municipios en concreto, o también, por el tipo de combustible, de modo que si deseas hacer una consulta para este miércoles 18 de junio, toma nota porque te dejamos los listados de dónde están ubicadas las gasolineras más baratas hoy jueves en Madrid:

Precio de la gasolina hoy 18 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A continuación puedes ver cuál es el precio de la gasolina hoy 18 de junio en Madrid con aquellas que tienen los precios más baratos:

Gasolina 95

Petroprix , Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, 2. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, 2. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, s/n. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle del Cincel, s/n. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,339 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,339 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,339 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,339 €/l. CAB , Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Turbina, 2. Precio: 1,349 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Turbina, 2. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l.

, El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l. Ballenoil , Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,349 €/l.

, Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l.

, Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,355 €/l. Alcampo , Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l.

, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,359 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,359 €/l.

, Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,359 €/l. Beroil , Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.

, Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l.

, Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l. Área 117 , Madrid. Avenida Democracia, 15. Precio: 1,359 €/l.

, Madrid. Avenida Democracia, 15. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l.

, Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l. Plenergy , Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l.

, Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l. Área117 , Madrid. Carretera N-III km 11,8. Precio: 1,359 €/l.

, Madrid. Carretera N-III km 11,8. Precio: 1,359 €/l. Lavaplus , Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l.

, Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,359 €/l. Gasexpress , Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1,359 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1,359 €/l. Área 117 – Valcarce , Torrejón de Ardoz. Avenida Ronda Sur, 4. Precio: 1,359 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida Ronda Sur, 4. Precio: 1,359 €/l. Petroprix , San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1,359 €/l.

, San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1,359 €/l. Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1,369 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1,369 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,369 €/l. T9, Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,369 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,449 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5. Precio: 1,449 €/l. Alcampo , Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,469 €/l.

, Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,469 €/l. Alcampo , Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l.

, Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,469 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,499 €/l.

, Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1,499 €/l. BP San Peter 365 , Madrid. A-3 km 11,2. Precio: 1,499 €/l.

, Madrid. A-3 km 11,2. Precio: 1,499 €/l. Shell , Madrid. Carrera de Valencia km 14,8. Precio: 1,529 €/l.

, Madrid. Carrera de Valencia km 14,8. Precio: 1,529 €/l. Shell , Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,1. Precio: 1,529 €/l.

, Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,1. Precio: 1,529 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,539 €/l.

, Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,539 €/l. BP Dualez 365 , El Álamo. Carretera M-404 km 4,95. Precio: 1,549 €/l.

, El Álamo. Carretera M-404 km 4,95. Precio: 1,549 €/l. E.Leclerc , Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,549 €/l.

, Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,549 €/l. Alcampo , Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,553 €/l.

, Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,553 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,553 €/l.

, Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Av. Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,553 €/l. Galp , Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1,554 €/l.

, Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1,554 €/l. Galp , Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,559 €/l.

, Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,559 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1,559 €/l.

, Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II km 26. Precio: 1,559 €/l. Alcampo , Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l.

, Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

, Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. Galp , Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: 1,564 €/l.

, Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: 1,564 €/l. Shell , Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,569 €/l.

, Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1,569 €/l. Repsol Área Europa 365 , Ciempozuelos. Carretera N-IV km 33. Precio: 1,579 €/l.

, Ciempozuelos. Carretera N-IV km 33. Precio: 1,579 €/l. Shell , Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,1. Precio: 1,579 €/l.

, Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,1. Precio: 1,579 €/l. Confort Auto , La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1,581 €/l.

, La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1,581 €/l. Shell , Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1,589 €/l.

, Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1,589 €/l. Repsol , Madrid. Avenida Los Rosales, 147. Precio: 1,589 €/l.

, Madrid. Avenida Los Rosales, 147. Precio: 1,589 €/l. Repsol Nassica 365, Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 11. Precio: 1,589 €/l.

Diésel

Ballenoil , Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,399 €/l.

, Madrid. Calle Arroyo de la Bulera, s/n. Precio: 1,399 €/l. Esteba Rivas , Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1,407 €/l.

, Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1,407 €/l. Plenergy , El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,409 €/l.

, El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,409 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,419 €/l. Petrol Móstoles , Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,419 €/l.

, Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1,419 €/l. Petroprix , Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,419 €/l.

, Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,419 €/l. Petroprix , Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,419 €/l.

, Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,419 €/l. Ballenoil , Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,419 €/l. Reques – T9 , Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,419 €/l.

, Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Collado Villalba. Polígono 5, 20. Precio: 1,419 €/l.

, Collado Villalba. Polígono 5, 20. Precio: 1,419 €/l. Plenergy , Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,419 €/l.

, Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,419 €/l. Meroil , Becerril de la Sierra. Carretera M-623 km 1,5. Precio: 1,429 €/l.

, Becerril de la Sierra. Carretera M-623 km 1,5. Precio: 1,429 €/l. Confort Auto , La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1,439 €/l.

, La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1,439 €/l. Oil+ , Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1,439 €/l. Ballenoil , Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1,439 €/l. Petroprix , Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: 1,439 €/l.

, Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: 1,439 €/l. Alcampo , Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,442 €/l.

, Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,442 €/l. Área 117 , Madrid. Avenida Democracia, 15. Precio: 1,447 €/l.

, Madrid. Avenida Democracia, 15. Precio: 1,447 €/l. Área117 , Madrid. Carretera N-III km 11,8. Precio: 1,447 €/l.

, Madrid. Carretera N-III km 11,8. Precio: 1,447 €/l. Área 117 – Valcarce , Torrejón de Ardoz. Avenida Ronda Sur, 4. Precio: 1,447 €/l.

, Torrejón de Ardoz. Avenida Ronda Sur, 4. Precio: 1,447 €/l. Petroprix, San Fernando de Henares. Avenida de los Artesanos, 7. Precio: 1,447 €/l.

Cómo encontrar las gasolineras más baratas con el mapa de Geoportal

Si necesitas consultar los precios más adelante o comprobar cómo evolucionan a lo largo del día, puedes hacerlo directamente a través del Geoportal de gasolineras. La plataforma cuenta con la información que facilitan las propias estaciones de servicio y nos permite ver tanto listados actualizados como la ubicación exacta de cada surtidor. De este modo, resulta sencillo comparar precios antes de decidir dónde llenar el depósito. Pero además del listado en si, la herramienta incluye un mapa interactivo que nos muestra todas las gasolineras registradas. Basta con moverse por la zona que interese y pulsar sobre cada estación para consultar los precios de los distintos carburantes. También nos deja filtrar por municipio o por tipo de combustible, una opción muy útil para quienes buscan gasolina 95, gasolina 98 o diésel al mejor precio sin tener que recorrer varias estaciones para comparar.